Rostock : Hochhaus kommt erst 2020

Ein 22-geschossiges Hochhaus soll die Ruine der ehemaligen Salvador-Allende-Klinik in Lütten Klein ersetzen, so die Pläne der Wohnungsgenossenschaft (WG) Union. Der Ortsbeirat hat diesem Vorschlag in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt. Einzig AfD-Vertreter Henry Neuhauser sprach sich gegen das Projekt aus. Der Grund: Für die Zufahrt aus der St.-Petersburger-Straße müssen etwa 100 Meter der überirdischen Fernwärmeleitung unter die Erde. Kostenpunkt: 700 000 Euro.

Die sollen, wenn es nach der WG Union geht, die Stadtwerke übernehmen. „Das ginge dann auf Kosten der Stadt beziehungsweise der Verbraucher“, meint Ortsbeiratsmitglied Neuhauser. „Dass die Stadtwerke das komplett übernehmen, wäre für uns natürlich eine Ideallösung. Letztlich wollen wir auf jeden Fall nicht auf 100 Prozent der Kosten sitzen bleiben“, sagt WG Union-Geschäftsführer Volker Fritz. Andere Möglichkeiten, auf das Grundstück zu kommen, seien geprüft worden, doch eine Zufahrt über die Rigaer Straße sei wegen des hohen Verkehrsaufkommens rund um den Marktkauf nicht umsetzbar – trotz des geplanten Kreisverkehrs. „Es würde einen Rückstau geben, dann wäre dort alles dicht“, sagt Geschäftsführer Gunnar Przybill.

Mit dem Hochhausbau will die Genossenschaft „einen städtebaulichen Missstand beseitigen“, endlich die Klinikruine abreißen und durch 140 Zwei- bis Vierraumwohnungen ersetzen. „Dafür brauchen wir aber erst mal die Zustimmung für unseren Bebauungsplan“, sagt Przybill. Ansonsten könnte die WG möglicherweise auf den Abrisskosten sitzen bleiben.

Durch die frühzeitige Bürgerbeteiligung, die Zustimmung des Ortsbeirats, können die Stadtplaner mit den ersten Auslegungen für das 40-Millionen-Euro-Vorhaben beginnen und die zum Beschluss in die Bürgerschaft geben. Eine Baugenehmigung wird es aber nicht vor 2018 geben. Denn erst dann könnten im Sommer die Fernwärmearbeiten beginnen. Den Start für die dreijährige Bauzeit sehen die Geschäftsführer der WG Union schließlich 2020.

