wirkoennenrichtig glueck : Heute ist NNN-Glückstag

Gewinn 1: Mit „Fast & Furious 8“ unterwegs



„Fast & Furious“ geht in eine neue Runde. Im achten Teil der Filmreihe gibt es ein Wiedersehen mit den Hollywood-Größen Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham sowie Helen Mirren, Scott Eastwood, Kurt Russel und Charlize Theron. Inhalt: Eigentlich wollten Dom und Co. endlich ein normales Leben führen, nachdem sie von allen Vergehen aus der Vergangenheit freigesprochen wurden. Doch die mysteriöse Cyber-Terroristin Cypher verführt Dom und macht ihn zu ihrem Komplizen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Um Cypher zu stoppen, begibt sich Doms „Familie“ zusammen mit dessen Erzfeind Deckard und Hobbs auf eine rasante Jagd rund um den Globus.

Zum morgigen Kinostart des actiongeladenen Blockbusters „Fast & Furious 8“ verlosen wir drei Fan-Pakete mit je einer Powerbank, einer Smartphone-Halterung, einem Sonnenblenden-Set sowie einem Autoschwamm. Rufen Sie an unter: „Fast and Furious“.

Gewinn 2: Der Messias





Die Tanzcompagnie bringt Karfreitag mit Solisten des Musiktheaters, dem Opernchor und der Norddeutschen Philharmonie Rostock Händels Werk „Der Messias“ in einer szenischen Aufführung auf die Bühne des Volkstheaters. Um 19.30 Uhr hebt sich der Vorhang für das auf Bibeltexten basierende Werk, das heute zu den wichtigsten Repertoirestücken von Chören in aller Welt zählt. In drei Teilen wird jeweils ein Aspekt des Erlösers thematisiert. Wir verlosen für den Theaterabend 3x2 Karten unter: „Messias“.

Gewinn 3: Wölfe





Jäger, Beschützer, übernatürliches Wesen, Feind – um den Wolf ranken sich seit jeher Märchen und Legenden. Die Dokumentation „Wölfe“ begibt sich auf die Spuren der Wölfe nach Minnesota, wo eines der größten Wolfsrudel der USA lebt. Filmemacherin Julia Huffmann zeigt Menschen, die die Wölfe schützen wollen, und solche, die die Tiere hassen und ergründet so deren Faszination. Wir verlosen zum DVD-Start am 13. April zwei Exemplare unter: „Wolf“.