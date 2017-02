wirkoennenrichtig glueck : Heute ist NNN-Glückstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Veranstalter 1 von 2

Gewinn 1: Karten für kleine Meerjungfrau





Am Sonntag kommt „Die kleine Meerjungfrau“ als Musical in die Rostocker Stadthalle. Dieses nimmt die kleinen und großen Besucher um 11 und 15 Uhr mit in die märchenhaften Tiefen des blauen Ozeans, wo die kleine Meerjungfrau zusammen mit sprechenden Fischen, singenden Krabben, gemeinen Tintenfische und ihrem Vater, dem gutmütigen Meereskönig, lebt. Bei einem Streifzug an die Wasseroberfläche rettet die Nixe den Prinzen Peer vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihn. Fortan hegt sie nur einen Wunsch: Sie will ein Mensch werden. Mit mitreißenden Songs und traumhaftem Bühnenbild erwartet die Besucher die bekannte Geschichte über das Abenteuer der Liebe. Wir verlosen 2x2 Karten für die 15 Uhr-Vorstellung unter dem Stichwort: „Meerjungfrau“.

Gewinn 2: T-Shirt zum Film



Seit Donnerstag läuft M. Night Shyamalan neuester Film „Split“ mit James McAvoy in der Hauptrolle im Kino. In dem Horror-Thriller verwandelt sich das Leben dreier Mädchen in einen Albtraum, als sie von einem unheimlichen Mann gekidnappt werden. Dieser entpuppt sich als gefährlicher Psychopath mit multipler Persönlichkeitsstörung. 23 verschiedene Persönlichkeiten lauern in seinem Innern und bestimmen abwechselnd sein Verhalten. Während die Mädchen versuchen zu fliehen, ringt der Entführer mit seinen inneren Dämonen, bis eine Grauen erregende Inkarnation des Bösen vollständig Besitz von ihm ergreift, die sich „die Bestie“ nennt.

Zum Kino-Blockbuster „Split“ verlosen wir 3x1 passendes T-Shirt (Größe L) unter dem Stichwort: „Kino“.

So läuft es

Rufen Sie heute bis 24 Uhr an:





0137/826 00 99 19*





Nennen Sie das angegebene Stichwort. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden benachrichtigt.

*0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

von Antje Kindler

erstellt am 07.Feb.2017 | 15:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen