wirkoennenrichtig glück : Heute ist NNN-Glückstag

Gewinn 1: Akrobatik mit Witz



Eine Wundertüte voller Überraschungen bietet das Feuerwerk der Turnkunst mit seiner aktuellen Tournee „2gether“. Am Donnerstag, 5. Januar, um 19 Uhr kann das Publikum in der Stadthalle Rostock neben atemberaubender Turnkunst Comedians und Clowns erleben, die ebenso sorgfältig in das Gesamtbild der Show eingebunden sind wie jeder andere artistische Künstler auch.

In diesem Jahr bringen die Baccalà Compagnia das Publikum zum Lachen – und das vollkommen ohne Worte. Denn mit außergewöhnlicher Akrobatik, Körperbeherrschung sowie ihrer spektakulären Vorführung am Trapez gelingt dies Simone Fassari und Camilla Pessi fast spielerisch. Mit seinen Auftritten erntet das Duo bereits in über 30 Ländern Applaus. Fassari und Pessi verblüffen und amüsieren ihr Publikum mit gemeinsamen Bewegungen voller Überraschungen. Auch bei der Show in Rostock werden sie mit Witz und Charme sowie einer zwerchfellreizenden Portion Ungeschicklichkeit für Spaß sorgen.

Für das Show-Spektakel Feuerwerk der Turnkunst am 5. Januar verlosen wir 5x2 Karten unter dem Stichwort: „Akrobatik“.

Gewinn 2: Winterzeit mit den Giraffenaffen



Ach, wie schön ist doch die kalte Jahreszeit. Auf dem Album „Winterzeit“ besingen die Giraffenaffen genau diese. Dafür haben sich die quirligen Wesen wieder prominente Unterstützung geholt. Auf dem Album zu hören sind Lieder mit Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Namika, Glasperlenspiel oder Annett Louisan. Wir verlosen drei CDs unter dem Stichwort: „Winter“.

Gewinn 3: Historische Lektüre – Sabrina Qunajs Roman „Der Ritter der Könige“



Sabrina Qunajs historischer Roman „Der Ritter der Könige“ nimmt den Leser mit ins Wales des 12. Jahrhunderts: Im Haushalt des Constable of Pembroke wird der junge Maurice zum Ritter ausgebildet. Seine Verlobung mit der Tochter des Hauses und seine Freundschaft zu Richard de Clarke, dem Sohn des mächtigen Earl of Pembroke, verschaffen ihm bald erbitterte Feinde. Doch Maurice geht unbeirrt seinen Weg und macht sich im englischen Bürgerkrieg verdient. Als dann aber eine junge Frau aus seiner Vergangenheit mit in den Krieg zieht, wird seine Loyalität auf eine harte Probe gestellt. Maurice muss sich die Frage stellen, welchem König er wirklich die Treue schuldet.

Wir verlosen drei Exemplare des historischen Romans „Der Ritter der Könige“, erschienen im Goldmann-Verlag, unter dem Stichwort: „Ritter“.

erstellt am 28.Dez.2016 | 15:00 Uhr

