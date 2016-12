Rostocker Kunsthalle : „Das wird sensationell“

1 von 1 Foto: tohi 1 von 1

Rankin und Günther Uecker sind passé – jetzt blicken Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann und Kurator Ulrich Ptak bereits auf das bevorstehende Jahr 2017. Und da versprechen sie den Rostockern neue Leckerbissen.

Am 5. Mai beispielsweise eröffnet die in Berlin lebende japanische Starkünstlerin Chiharu Shiota ihre Ausstellung in Rostock. Ihr Markenzeichen: Tausende Wollfäden, mit denen sie ganze Räume und deren Inhalt wie Klaviere oder Schlüssel verwebt. Ptak beschreibt ihre Kunst als „märchenhaft, surreal, bedrängend“. Wer den Raum betrete, werde emotional überwältigt. „Die Ausstellung wird sensationell“, so Ptak. Und Neumann ergänzt: „Das hat man so noch nie gesehen.“

von Torben Hinz

erstellt am 06.Dez.2016 | 21:00 Uhr