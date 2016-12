Rostock verleiht Kunstpreis : Anna Martha Napp setzt sich durch

vergrößern 1 von 2 Foto: mapp 1 von 2

Den für das Genre Kleinplastik ausgelobten Rostocker Kunstpreis 2016 hat Anna Martha Napp abgeräumt. Die Übergabe fand am Sonnabend in der Kunsthalle statt, wo die Ausstellung mit den Werken aller Nominierten noch bis zum 8. Januar zu sehen ist. „Es war in diesem Jahr keine leichte Entscheidung, es hat drei Wahlgänge gegeben, einmal eine Pattsituation“, sagt Bildhauer und Jurymitglied Wolfgang Friedrich. Am Ende des letzten Wahlganges lag Anna Martha Napp mit einem Punkt vor Bildhauer Rainer Kessel. Weiterhin nominiert waren Anne Carnein, Katrin Lau und Cindy Schmiedichen.

Die Laudatio schrieb Prof. Bernd Göbel, bei dem die Preisträgerin 2003 in Burg Giebichstein studiert hatte. Vorgetragen wurde sie vom Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich. Göbel ging in seiner Rede auch auf eine Bronzefigur ein, die die immer hinfälligere Großmutter zeigt. „Die Bildhauerin umfängt mit einem an ein Tuch erinnernden Kokon den entkräfteten Körper, keine Tragik, nur ein stilles Berührtsein teilt sich dem Betrachter mit, kein sensationeller Absturz, nur Würde“, beschreibt der Laudator. Er streicht heraus, dass Napp Arbeiten herstellt, die „die Tradition nicht negieren“.

Göbel beschreibt außerdem eine sehr wirkungsvolle Arbeit eines Stieres, die seine äußere Haut aus geleimten Papieren über einem Gerüst aus gebogenen Drähten entstehen lässt. Überhaupt seien viele der Napp’schen Stücke durch ihre komprimierte Vitalität und sichtbare Großförmigkeit geeignet, Entwürfe für Größeres zu sein.

Der Kunstpreis wird möglich durch das Engagement des Vereines Rostocker Kulturstiftung um Wolfgang Methling und vor allem die Provinzial Versicherung, die diese mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung sponsert. „Wir werden das auch im kommenden Jahr machen“, kündigt Matthew Wilby, Vorstand der Provinzial Versicherung, an. Er bot der Siegerin an, ihre Arbeiten auch am Firmensitz in Kiel auszustellen.

erstellt am 05.Dez.2016 | 05:00 Uhr