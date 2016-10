Zoo Rostock : Tschüss, Fiete!

Wer hätte geahnt, dass aus einem knuddeligen Polarbären-Baby mal eine Berühmtheit wird: Mit seiner lustigen Art, seiner ungebremsten Neugierde und seiner Aufgeschlossenheit gegenüber den Zoo-Besuchern hat sich Fiete in die Herzen der Rostocker getapst. Doch nun muss er den Zoo für immer verlassen. Also heißt es Abschied nehmen. Am 3. Dezember 2014 erblickte Fiete als winziges Fellknäuel in der Wurfbox der Bärenburg das Licht der Welt. Seitdem haben die Hanseaten jeden Schritt des kleinen Eisbären verfolgt. Mittlerweile ist aus dem niedlichen Fellbündel ein nicht zu unterschätzendes Kraftpaket geworden. Der Zoo-Liebling zählt zu den gefährlichsten Tieren auf der Erde und ist trotzdem eine durch Menschen und Erderwärmung bedrohte Art. Der Eisbär ist das Wahrzeichen des Rostocker Zoos. Seit Jahrzehnten setzt sich der Tierpark für den Erhalt der arktischen Bären ein und führt sogar das europäische Zuchtbuch. Zahlreiche Eisbären erblickten auf der Bärenburg das Licht der Welt. Fiete, als letzter Spross, bedeutet gleichzeitig das Ende einer Ära. Der nächste Arktis-Bär, der einmal im Rostocker Zoo zur Welt kommt, wird in einem bedeutend schöneren Umfeld aufwachsen. Mit dem Polarium macht der Rostocker Zoo einen großen Schritt nach vorn in Sachen Artenschutz. Auch wenn Fietes Abschied für traurige Gesichter sorgt, ist er auch ein Grund zur Freude. Bald haben es die Eisbären bei uns viel besser.