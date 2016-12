Rostock : Stadthalle startet in eine neue Ära

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Noch vier Monate, dann schließt die 37 Jahre alte Stadthalle und öffnet im Oktober wieder – größer, moderner und passend zur neuen Ära unter neuem Namen, den es aber noch zu finden gilt. „Wir wollen zum Stadtgeburtstag eine Arena haben, die die nächsten 20 Jahre marktfähig ist“, sagt die Chefin der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH. 16,5 Millionen Euro werden Umbau, Erweiterung und Modernisierung der Stadthalle zum multifunktionalen Kongress- und Eventcenter kosten. „Ich gehe von einer maximalen Förderung vom Land von 15 Millionen Euro aus“, sagt Burmeister. Der Rest wird über Eigenmittel aufgebracht. Im Juli und September sind bereits Sanitäranlagen, Akustikwände und Netzersatzanlagen ersetzt worden.

Ursprünglich wollte das 50-Mitarbeiter-Team einen Ersatzbau in Schmarl. Im Sommer 2015 entschied die Stadt: Das wäre eine zu große Investition. Burmeister zog Plan B aus der Schublade, ließ ihn vom auch heutigen Architekturbüro Inros Lackner prüfen, brachte Finanzierung und Ausschreibungen auf den Weg, nahm Anregungen des Gestaltungsbeirates auf. Kern des Plans ist, Defizite der alten Halle von 1979 auszugleichen: die Kapazität und Empfangsqualität.

Die Stadthalle wird bis zur jetzigen Außentreppe ausgedehnt, eine neue barriefreie Variante entsteht. Das Foyer wird dadurch um 2000 Quadratmeter erweitert, luftiger über zwei Etagen. In Folge wächst auch die Dachterrasse.

Der Saal im Inneren wird im Norden um fünf Meter verlängert. Wo jetzt die Gastronomie ist, wird ein Rang sein. Dadurch gewinnt der Saal 660 Sitzplätze, in der Stehvariante 1042. Damit werden statt 5587 Maximalplätzen, 6629 entstehen, bestuhlt: 5143 statt 4483. Der Saal wird flexibel vergrößer- oder verkleinerbar. Das Parkett kommt nach 37 Betriebsjahren raus, geschliffener Beton rein, bei Sportveranstaltungen wird Parkett oben rüber gelegt. Die Tragfähigkeit je Quadratmeter erhöht sich so, was für Veranstalter ebenso interessant ist wie die Erneuerung der Lichttechnik, was die Tragkraft erhöht. „Das war bisher ein Nachteil“, sagt die Chefin, „deswegen wurden wir aus manchen Tourneen gestrichen.“

Die Hauptmaßnahmen finden ab April statt. Währenddessen ist die Stadthalle geschlossen. „85 Prozent der Veranstaltungen konnten wir auch in der Messehalle abfedern“, sagt Petra Burmeister. Dorthin weicht das Team aus, wird Büros in Containern haben und Veranstaltungen drinnen. Die Halle wird gedrittelt. Bälle, Konzerte, Prüfungen, kleinere Messen wie die Nordjob sollen problemfrei stattfinden können. „Im Oktober sind wir wieder da“, sagt Burmeister. Das Foyer wird dann noch im Rohbau stecken und bei anlaufendem Betrieb fertiggestellt. Bis April/Mai 2018 soll alles fertig sein. Schon jetzt offenbaren sich Vorteile: „Wir sind im Kongressbereich gefragter“, sagt Burmeister. Sie hat bereits Anfragen für 2018/19. Das wird auch Geld in die Kassen der Hotels spielen.

erstellt am 20.Dez.2016 | 04:00 Uhr

