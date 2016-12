Klinikum Südstadt in Rostock : Simon Joel knackt die 3000er-Marke

1 von 1 Foto: tohi 1 von 1

Um 3.27 Uhr in der Nacht zu Donnerstag hat Simon Joel Haase die 3000er-Baby-Marke am Klinikum Südstadt geknackt. Der 50 Zentimeter große Prachtkerl hat seine Mutter Nicole ein bisschen gefordert, als er auf die Welt kam. „Das war ein wenig anstrengend“, sagt die 16-Jährige. Am Tag nach der Geburt ist sie deswegen noch etwas schlapp, bekommt aber schon Unterstützung von Tochter Elly. Die Zweijährige freut sich sehr über ihr kleines Brüderchen.

Mit seinen 3600 Gramm zählt Simon Joel zu den Neugeborenen mit eher durchschnittlichem Gewicht. „Die Kinder werden wie die Menschen immer dicker und schwerer“, sagt Oberärztin Kerstin Hagen. Das gilt insbesondere für Jungen: Allein in diesem Jahr brachten 258 beziehungsweise 8,6 Prozent von ihnen mehr als 4000 Gramm auf die Waage. Bei den Mädchen sind es 167 oder umgerechnet 5,6 Prozent aller Neugeborenen.

Insgesamt werden übrigens auch am Klinikum Südstadt mehr Jungen als Mädchen geboren, das Verhältnis liegt bei etwa 51 zu 49 Prozent. „Das hat die Natur so eingerichtet, weil Jungen genetisch anfälliger sind und leichter versterben“, erklärt Hagen. Sie und ihr Team bekommen es als Fachleute im Perinatalzentrum Level 1 generell des Öfteren mit Risikogeburten zu tun. Zu diesen zählen auch die in diesem Jahr bislang 81 Zwillings- und drei Drillingsgeburten. „Das ist viel“, sagt Hagen. Unter anderem nehme die Zahl durch künstliche Befruchtung zu – sie steigert die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsgeburt.

von Torben Hinz

erstellt am 02.Dez.2016 | 20:45 Uhr

