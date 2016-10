Wassersport : Seefahrtshochschulen messen sich

1 von 1 Foto: Michaela Kleinsorge 1 von 1

Am Sonnabend sind 23 Teams beim traditionellen Warnemünder Kutterpullen auf der Warnow gegeneinander angetreten. Veranstaltet wurde das Ereignis von den Studenten des Fachbereichs Seefahrt der Hochschule Wismar. Der Aida-Kreuzfahrtterminal P7 war Austragungsort für die spannenden Rennen, die vom regnerischen Wetter und der guten Laune aller Teams geprägt waren. „Wir sind Seefahrer und mit diesen Witterungsbedingungen vertraut, Hauptsache wir haben viel Spaß“, sagte Studentin Lea Beyling.

Eingeladen wurden verschiedene Teams aus anderen Seefahrt-Hochschulen beispielsweise aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und die Studenten aus Mecklenburg-Vorpommern. „Wir freuen uns jedes Jahr auf das Treffen in Warnemünde und sind dieses Wochenende mit sechs Teams hier“, erklärt Lotte Krohn von der Seefahrtschule Elsfleth zwischen Bremen und Oldenburg.

In zwei K10 Kuttern der Likedeeler mussten alle im Ausschluss-Verfahren gegeneinander antreten. So wurden pro Kutter zehn starke Frauen und Männer sowie ein Steuermann im Duell Kutter gegen Kutter eingesetzt. Hin- und Rückweg der Stecke betrugen 360 Meter. „Im vergangenen Jahr waren wir Vierter und heute möchten wir unbedingt auf das Treppchen“, so Krohn. Die zwei besten Teams qualifizierten sich im Laufe des Tages für das Finale und die Sieger durften zum ersten Mal einen Wanderpokal entgegennehmen. Zum großen Ereignis des Jahres waren auch die Professoren und Mitarbeiter des Fachbereichs Seefahrt eingeladen. Das Beiboot samt Fahrer steuerten die Warnow Werkstatt Paap und Sohn aus Rostock bei. Die Auswärtsgäste wurden für das Wochenende in einer Turnhalle einquartiert und die Hamburger Reederei Döhle spendierte als Hauptsponsor noch 1500 Euro für weitere Ausgaben, denn im Abschluss gab es noch eine Party im Studenten-Club Sumpf. „Die ist der perfekte Abschluss des Kutterpullens“, befand Micha Dieckmann, Teamkollege von Lotte Krohn. Die Sieger der Veranstaltung wurden spät abends bekannt gegeben. Der erste Preis ging an die Anklamer Hansehaie, der zweite an die Pullabfuhr Elsfleth, der dritte an die Rostocker Breitling Puller.





Die Plätze

1. Anklamer Hansehaie

2. Pullabfuhr Elsfleth

3. Breitling Puller

4. Kutterpuller Seestermühe

5. Kanufreunde Rostocker Greif

6. Pullarbären Elsfleth

7. 500g Gehacktes Elsfleth

8. 2Full2Pull Elsfleth

9. Der Schlauch

10. Marineclub Rheinsberg e.V.

11. Pulldogs

12. Rostocker Oldies

13. Kenterprise Stralsund

14. Frischfischteam 1

15. Ohne Elsfleth wär' hier gar nichts los

16. Sumpf e.V.

17. Pullermänner Flensburg

18. PitPull Elsfleth

19. WaschPullver Elsfleth

20. Döhle Sharks

21. Frischfisch Team 2

22. NK Poseidon

23. Tecis

24. Pullidioten