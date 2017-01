Rostock Christopherus Schule : Schüler stürzt aus 2. Stock des Internats - schwer verletzt

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Kripo mussten am späten Montagabend auf das Gelände der Christopherusschule in die Rostocker Gartenstadt eilen. Der Grund war ein aus dem Fenster gestützter 16-jähriger Jugendlicher.

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 22.15 Uhr in dem zur Schule gehörenden Internat zugetragen. Aus bislang noch unbekannter Ursache stürzte ein junger Bewohner dieses Wohnheims, dessen Alter die Polizei noch nicht mitteilen konnte, aus dem Fenster im zweiten Stock. Der Jugendliche fiel auf den Boden und verletzte sich dabei schwer.

Als die Polizisten den Unglücksort erreicht hatten, war der junge Mann bereits stabilisiert und im Rettungswagen in Behandlung. In Begleitung eines Notarztes ging es für den Jungen sofort in den Schockraum der Universitätsklinik, um dort fachmännisch weiter behandelt zu werden. Die erste Rückmeldung aus dem Krankenhaus: Er hat zwar schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten.

Die Hintergründe des Sturzes sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig ungeklärt. Nur eines scheint sicher - Fremdeinwirkung scheint keine Rolle zu spielen: "Wir gehen davon aus, dass er nicht gestoßen wurde", sagte Christian Eckermann, Polizeiführer aus dem Präsidium Rostock auf Nachfrage. Nun muss von der Kripo geprüft werden, ob der Sturz ein Unfall war oder selbst durch den Jugendlichen herbeigeführt wurde. Die Ermittlungen stehen allerdings erst am Anfang.

von Stefan Tretropp

erstellt am 10.Jan.2017 | 07:47 Uhr

