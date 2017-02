Shopping Queen : Rostock-Folge im März zu sehen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der Sendetermin steht fest: Vom 6. bis 10. März wird bei Vox die Suche nach Rostocks Shopping Queen ausgestrahlt. Bereits im November hatten fünf Hansestädterinnen in jeweils vier Stunden und mit 500 Euro Budget versucht, das Motto „Hoch im Kurs – Zeige uns, wie du deinen neuen Overknees gekonnt in Szene setzt!“ zu realisieren. In der Sendung wird nun gezeigt, welche der Frauen das am besten geschafft hat und von Star-Designer Guido Maria Kretschmer die meisten Punkte und damit die Shopping-Krone bekommt.

von Claudia Labude-Gericke

erstellt am 07.Feb.2017 | 12:17 Uhr