Rostock : Polizei findet Drogen beim Nachbarn von drei Toten

Im gleichen Gebäude, in dem am Sonnabend drei Tote entdeckt worden waren, hat die Polizei am Mittwochabend einen größeren Drogenfund gemacht – 1 Kilo Amphetamin, 36 Gramm Marihuana und 42 Gramm von einem weißem Pulver, vermutlich ein Streckmittel. „Es gibt keinen Zusammenhang zu den drei Toten“, sagt Maureen Wiechmann von der Rostocker Staatsanwaltschaft. Das ergebe sich weder aus persönlichen Beziehungen noch anhand dessen, was gefunden wurde.

Dass es sich um das gleiche Haus handele, sei einfach ein großer Zufall, sagt sie, gleich ein doppelter. Denn: Ursprünglich war die Polizei angerückt, um einen Ladendieb zu stellen, der Ladendetektiv war ihm bis zur Ahlbecker Straße 7 b gefolgt. Die Polizeibeamten erkundigten sich im Flachbau, in dem auch das Sozialkaufhaus sitzt. An einer Wohnungstür trafen sie auf drei Männer im Alter von 30, 34 und 43 Jahren. „Dann schlug ihnen ein typischer Geruch entgegen und typische Gegenstände lagen auf dem Tisch“, sagt Christian Bocho vom Polizeipräsidium. Bei der Personalienkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Auch seine zwei Begleiter wurden festgenommen. Die Männer waren in der Vergangenheit bereits durch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Statt eines Ladendiebes, der bis gestern nicht gestellt war, machten die Beamten so den Drogenfund. „Für uns ist es Glück und für die Allgemeinheit auch“, sagt Bocho.

Aber: „Das ist kein Jahrhundertfund“, sagt Wiechmann. Es sei sicher mehr, als jemand für den Eigengebrauch hätte, aber ein paar mal im Jahr würden solche Mengen in Rostock sichergestellt. Merkwürdig bleibt die Nachbarschaft zu der Wohnung, in der die 32-jährige Mieterin und zwei Männer im Alter von 41 und 38 Jahren am Wochenende von anderen Nachbarn tot aufgefunden wurden.

Die Polizei hatte ein weißes Pulver sichergestellt, dessen Zusammensetzung sich per Schnelltest nicht eindeutig ermitteln ließ. Außerdem, so Wiechmann, könnten die drei die Substanzen, die zum Tod geführt haben, auch aufgebraucht haben. Ihre Leichen werden untersucht. Der toxikologische Bericht wird noch mindestens 2,5 Wochen dauern. Woran die drei zu Tode gekommen sind, ist unklar.

230 Drogen auf dem deutschen Markt fordern jährlich 1000 Opfer, abgesehen vom Alkohol, erklärt der Rostocker Experte Dr. Gernot Rücker. Er forscht mit der Rechtsmedizin seit zehn Jahren zu Drogen und auch den Kenntnissen ihrer Konsumenten. „Mindestens die Hälfte derer weiß nicht einmal, was sie nimmt“, sagt Rücker. So würden sich viele verschätzen, was tödlich enden kann. Was aber auch ihn irritiert ist, dass gleich drei Menschen so starben. Zufall?

von SVZ Onlineredaktion

erstellt am 15.Dez.2016 | 21:00 Uhr