Rostock : NNN-Leser feiern beim Grillspaß

Mit dem ausgeschnittenen Gratis-Coupon in der Hand haben die ersten NNN-Leser am Sonnabend bereits einige Minuten vor 11 Uhr am Grill der Rostocker Wurstexperten angestanden, um frühzeitig ihren Mittagshunger zu stillen. Dann fiel auf dem Vorplatz des SB-Warenhauses Globus in Roggentin der Startschuss zum Auftakt der Reihe Grillspaß 2017, die von den Norddeutschen Neuesten Nachrichten, Globus, Die Rostocker, Ostseewelle und Medimax organisiert wird.

Den Veranstaltungsort fanden die Besucher durchaus gut gewählt und konnten so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. „Wir haben gerade den Wochenendeinkauf erledigt und noch Kuchen für morgen besorgt“, sagt Michael Graul. Im Anschluss konnte der Rostocker Familienvater mit Frau und den Kindern Vincent und Isabell dank der mitgebrachten Coupons gleich noch eine leckere Bratwurst verputzen und ihren Durst stillen.



Gewinnspiel lockt mit neuem Grill und Reisen

Neben den Köstlichkeiten aus der Region haben auch zahlreiche Besucher die Aktion genutzt, um am Gewinnspiel teilzunehmen. „Wir haben gerade ein neues Haus gekauft und wollten im Baumarkt noch einiges besorgen“, sagt Petra Dröse. Und auch wenn der Wurst-Hunger ausblieb, die Gewinnkarte haben sie und Begleiter Andreas noch schnell ausgefüllt: „Einen schönen neuen Grill könnten wir gut gebrauchen“, so die Pasewalkerin. Wie die funktionieren, haben Medimax-Mitarbeiterin Anja Konieczna und Grillmeister Jens Koschinski direkt vor Ort vorgeführt.

Als Hauptpreis des Grillspaß-Gewinnspiels lockt die Teilnehmer neben verschiedenen Kontaktgrills ein Reisegutschein von PTI Panoramica im Wert von 500 Euro. Außerdem werden Globus-Gutscheine und Grillpakete verlost. Wer am Wochenende nicht dabei war, um per ausgefülltem Schein in die Tombola zu gelangen, kann zum Grillspaß am 27. Mai zwischen 11 und 15 Uhr noch einmal sein Glück bei Globus versuchen oder am 15. Juli am Warnemünder Active Beach eine Bratwurst am Meer genießen. Dort erfolgt auch die Auslosung aller Gewinner.