Theater vor Gericht : Latchinian bekommt Recht

Erster Sieg für Sewan Latchinian: Das Landgericht Rostock hat gestern im Prozess um seine Wiedereinstellung als Intendant zu seinen Gunsten entschieden. Demnach könnte Latchinian weiter als Leiter des Rostocker Volkstheaters tätig sein. Das Gericht räumte ein, dass der Leiter des Rostocker Volkstheaters zwar seine vertraglich festgeschriebene Verschwiegenheitspflicht verletzt hat, als er dem Aufsichtsrat der Bühne im Mai ein vertrauliches Papier, Autor Ex-Geschäftsführer Stefan Rosinski, zukommen ließ. Doch, so die Urteilsbegründung, diese Pflichtverletzung wiege nicht so schwer, sodass es der Theater GmbH durchaus zuzumuten sei, das Anstellungsverhältnis fortzusetzen.

Andere Vorwürfe, die zu der Kündigung im Juni führten, sah das Gericht nicht als Vertragsverletzung an. So fielen die kritischen Äußerungen des Intendanten unter den Schutz der Meinungs- und Kunstfreiheit. Beispielsweise verglich Latchinian den Kulturabbau in MV öffentlich mit dem Terror des IS.

Latchinian zeigte sich in einer ersten Reaktion hocherfreut. Das sei eine gerechte Entscheidung. Die Kündigung sei nicht zu halten gewesen. Sein Einsatz für die Arbeitsplätze, Sparten und Kunst am Volkstheater sei richtig gewesen. Leider habe er jetzt schon wieder ein halbes Jahr bei seiner Arbeit für das Volkstheater verloren. „Wir werden sehen, was sich jetzt noch machen lässt“, sagte er.

Ob es tatsächlich dazu kommt, dass Latchinian wieder am Volkstheater arbeitet, ist fraglich. Der Anwalt der städtischen GmbH sagte, dass er die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann eine Berufung beim Oberlandesgericht prüfen werde. Joachim Kümmritz, der die Intendanz übernommen hat, wollte das Urteil nicht kommentieren.



