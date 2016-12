Universität : Hello, do you speak English?

1 von 1 Foto: Katrin Zimmer 1 von 1

„Good morning, my dears. How are you?“, begrüßt Tutorin Michaela Wolf ihre Studenten. Viele Teilnehmer des Kurses aus dem Angebot der Seniorenakademie kennen einander gut. Sie wissen, wer welche Talente hat und an welcher Stelle noch Hilfe gebraucht wird – das gilt auch für ihre Tutorin.

„Wir beginnen mit einer Gruppenarbeit. Eins, zwei, drei – findet euch bitte jeweils zusammen“, fordert Michaela Wolf die Seniorstudenten auf. Dann verteilt die wissenschaftliche Mitarbeiterin die Buchstaben C, F und W an ihre Studenten. „Nun schreibt in drei Minuten bitte so viele Wörter wie möglich mit diesen Anfangsbuchstaben auf“, sagt Wolf, die seit 2012 Englischkurse an der Seniorenakademie gibt.

Einen Moment herrscht Ruhe. Dann werden die Begriffe verglichen und auf ihre Richtigkeit geprüft. „Jetzt schreibt jede Gruppe eine Geschichte, in der diese Begriffe vorkommen. Der Titel lautet: I met a stranger at the supermarket“, sagt Wolf, die einst selbst Anglistik an der Rostocker Universität studiert hat.

Aufgeregt sammeln die Seniorstudenten Ideen rund um den Buchstaben F. „Wir nehmen einen Mann, der in den Supermarkt geht, weil er etwas sucht“, schlägt Monika Hübner vor. „Aber was soll er suchen?“, fragt eine Kommilitonin. „Lasst uns doch einfach aufschreiben, was er alles kaufen will“, meint Monika Wehling. „Four flowers and a football for a five-year-old – maybe he is a father.“

Ein Handy klingelt und vibriert laut und energisch. „Ich hab’ doch gesagt, es herrscht Handy-Verbot“, sagt Wolf mit Nachdruck. „Tja, das hat man eben nicht nur unter jungen Studenten“, sagt die Tutorin und lacht. Es herrscht eine lockere Atmosphäre in dem Kurs. „Viele sind schon seit einigen Jahren dabei und wir kennen uns inzwischen gut“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Die Hausaufgaben werden verglichen, es folgen eine Hörübung und ein Wortpuzzle, das es zu bewältigen gilt. Dann die abschließende Lektion des Tages. „Ihr arbeitet zu zweit. Fragt Euren Gegenüber, welche Sprachen er spricht. Regine, bitte“, fordert Wolf auf. „Do you speak English?“, fragt die Studentin. „Yes, I can“, antwortet Ilona. Die Tutorin lenkt ein: „Denkt bitte daran, wenn eine Frage mit ,do‘ beginnt, kommt es in der Kurzantwort auch vor“, korrigiert Wolf. „Also: Yes, I do“, sagt Studentin Ilona. „Sehr gut“, sagt Englisch-Tutorin Michaela Wolf und beendet das Seminar, indem sie mit ihren Studenten eine Weihnachtsfeier plant.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen