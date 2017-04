Maritimes Fest : Fünftes Traditionstreffen der Hochseefischer

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen (RFH) wird am Sonnabend, 13. Mai, zum fünften Mal geschichtsträchtiger Schauplatz für das große Traditionstreffen der Hochseefischer sein.

An diesem Tag werden sich Tausende ehemalige Fahrensleute und Landangestellte des Fischkombinates Rostock und interessierte Gäste in Marienehe einfinden, um Kollegen zu treffen, gemeinsam Erinnerungen auszutauschen und die Geschichte der Fischwirtschaft in Rostock lebendig zu halten. Diese nahm ihren Anfang im Jahr 1950. Damals wurde der Volkseigene Betrieb Hochseefischerei Rostock gegründet. Im späteren Fischkombinat arbeiteten in Spitzenzeiten über 8000 Menschen an Land und auf den rund 100 Fang- und Verarbeitungsschiffen, die in Marienehe ihren Heimathafen hatten.

Zur fünften Auflage des Hochseefischereitreffens seit dem Premierenjahr 2008 erwartet die einstigen Mitarbeiter des Fischkombinats, ihre Familien und interessierte Gäste ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Den Auftakt am 13. Mai bildet um 9.30 Uhr die Begrüßung des Fischereischutzbootes „Seefalke“. Das in Cuxhaven beheimatete und in der Nordsee operierende Spezialschiff läuft aus Anlass des Fischereitreffens erstmals Rostock an. Im Verlauf des Tages heißt es bis 16 Uhr Open Ship auf dem 73 Meter langen Fischereischutzboot, ebenso auf weiteren Schiffen, zum Beispiel dem Seenotkreuzer „Arkona“. Nach einer Kranzniederlegung um 10 Uhr am Denkmal für die auf See gebliebenen Fahrensleute lädt unter anderem eine Musikbühne mit Auftritten des Shantychors De Klaashahns und des Blasorchesters der Hansestadt Rostock zum Verweilen ein. Verschiedene Verkaufsstände bieten Kulinarisches aus dem Meer, aber auch maritime Devotionalien, Bücher und DVDs an. Filmvorführungen und Informationstafeln über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche an Land und auf See werden viele Erinnerungen wachrufen.

Einblicke in die Gegenwart des Rostocker Fracht- und Fischereihafens erhalten die früheren Mitarbeiter des Fischkombinates sowie Gäste bei Bus-Betriebsrundfahrten. Die einstige RFH-Geschäftsführerin Daniele Priebe wird die Touren moderieren. Rostocks zweitgrößter Hafen ist heute ein Universalhafen, in dem Massen- und Stückgüter, unter anderem Holz, Getreide, Baustoffe, Bleche sowie auch Fisch, umgeschlagen werden. In den zurückliegenden Jahren gingen regelmäßig mehr als eine Million Tonnen Güter in Marienehe über die Kaikante.