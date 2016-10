Rostocker Stadtautobahn : Fahrschülerin fährt in verunfallten Transporter

vergrößern 1 von 7 1 von 7













Ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fahrschulauto hat am Donnerstag Vormittag in Rostock einen Verletzten gefordert. Zu dem Unglück kam es gegen 11 Uhr auf der Rostocker Stadtautobahn, Höhe der Abfahrt nach Groß Klein. Wie es hieß, kam aus bislang noch unbekannter Ursache der Fahrer eines in Hamburg zugelassenen Transporters nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf den rechten Fahrstreifen der Stadtautobahn geschleudert. Ein dort fahrendes Fahrschulauto, in dem sich nebem dem Fahrlehrer auch eine -schülerin befand, fuhr auf den Transporter auf. Während die beiden Insassen im Fahrschulwagen unverletzt blieben, verletzte sich der Fahrer des Transporters leicht. Er kam in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle entstand hoher Sachschaden, die Polizei hat Ermittlungen zur konkreten Unfallursache aufgenommen.

