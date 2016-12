In Brand gesteckt : Erneut Auto in Evershagen angezündet

vergrößern 1 von 6 1 von 6











Schon wieder hat ein Brandstifter in Rostock-Evershagen sein Unwesen getrieben und am Freitag Abend ein Auto angezündet. Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz am Martin-Andersen-Nexö-Ring.

Wie die Einsatzkräfte angaben, warf ein bislang noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines dort abgestellten Volvo ein. Eine noch nicht näher definierte Substanz wurde dann in den Innenraum geworfen, kurze Zeit später brannte das Fahrzeug. Die Besitzer, die kurz zuvor noch eine Abdeckplane über die Frontscheibe des Autos gelegt hatten, wurden von Anwohnern informiert, dass ihr Fahrzeug brennt. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Volvo verhindern. Trotzdem brannte das Auto im hinteren Bereich völlig aus. Als die Polizei am Brandort eintraf, fehlte vom Täter jede Spur. Kriminalisten untersuchten das Fahrzeug und nahmen die ersten Ermittlungen auf.

Nur wenige Stunden zuvor, am Freitag kurz nach Mitternacht, gingen nur unweit des Nexö-Rings, in der Strindbergstraße, zwei Autos in Flammen auf. Auch in diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

von Stefan Tretropp

erstellt am 16.Dez.2016 | 21:49 Uhr

