wirkoennenrichtig heimat : Die Gemeinde Papendorf im Steckbrief

erstellt am 01.Dez.2016 | 15:00 Uhr

Klaus ZeplienDienstag von 17 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Papendorf , Alte Schule 1über das Amt Warnow-West im Schulweg 1a in 18198 Kritzmowwww.gemeinde-papendorf.de• Integrative Kindertagesstätte Spatzenhaus in Papendorf, Alte Schule 02/04• Warnowschule Papendorf, Schulstraße 5Alte Schule 3 in PapendorfLeiterin: Tina von BülowKontakt: 038203/75 01 20Freiwillige Feuerwehr Papendorf, Erbsenkamp 5Gemeindewehrführer: Marcus MahrdtE-Mail: info@ffw-papendorf.deInternet: www.ffw-papendorf.de