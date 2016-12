Hinrichshagen : Beratung für die beste Tanne

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Beim Stadtforstamt Rostock hat der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf begonnen. Bis zum 22. Dezember werden an der Alten Forstbaumschule in Hinrichshagen bis zu 2000 Bäume verkauft. „Allerdings nur solange der Vorrat“,sagt Forstamtsmitarbeiter Harald Fehring. Sonnabends dürfen sich die Kunden zusätzlich auf Glühwein freuen und die Feuerwehr Gehlsdorf bietet Deftiges vom Grill an. Schnitzhandwerker und Holzwurm Knolle alias Torsten Knopp verkauft kleine Skulpturen aus seiner Werkstatt.

Angeboten werden Fichten, Kiefern, Blaufichten und Omorika – bis zu zwei Metern Höhe und bis zu drei Metern. In den gleichen Größen warten Nordmann- und Nobilistannen auf ihre neuen Besitzer. Familie Huhn aus Kavelstorf fährt jedes Jahr in die Rostocker Heide. „Dieses Jahr soll der Baum etwas kleiner ausfallen, deshalb haben wir uns heute für eine Fichte entschieden“, sagt Karin Huhn. Außerdem möchte sie auf die Vorteile der längeren Haltbarkeit nicht verzichten. Karola Barufke aus Dierkow möchte die klassische Nordmanntanne in passabler Größe, denn sie möchte auf dem bequemen Weg dekorieren. Damit der Weihnachtsbaum kein Fehlkauf wird, geben die Forstamtsmitarbeiter viele Tipps mit auf den Weg. So soll beispielsweise der gekaufte Baum an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit im geschützten Außenbereich ohne Sonneneinstrahlung bis zum 24. Dezember aufbewahrt werden. Späteres Besprühen mit Wasser soll in der Wohnung erfolgen, um die Haltbarkeit zu verlängern. Das Stadtforstamt gibt weitere Tipps für den Kauf von Topfware.

Der ökologische Wunsch den Baum später im Garten einzupflanzen, gelänge in den seltensten Fällen, denn auch Bäume gehen in den Winterschlaf. Die Zimmerwärme soll die Winterruhe des Baumes unterbrechen und stimme ihn bei Zimmertemperatur auf den Frühling ein. „Ein solch irregeleiteter Baum erfriert sehr leicht, wenn er nach dem Fest in die Winterkälte zurückgebracht wird“, erklärt Harald Fehring. Des Weiteren würden die Wurzeln zu stark auf Topfgröße beschnitten. Wer es trotzdem probieren möchte, soll den Baum im Topf kühl und frostfrei halten und regelmäßig gießen. Die Alte Forstbaumschule befindet sich in Hinrichshagen an der Straße Richtung Markgrafenheide. Die Abbiegung ist auf der rechten Seite ausgeschildert.