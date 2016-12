Rostock : Archäologen legen Glatten Aal frei

1 von 1 1 von 1

In der Nähe des Glatten Aals haben vermutlich schon zur Steinzeit Menschen gesiedelt. Das schließen die Archäologen um Jörg Vogt vom Magdeburger Unternehmen Argepro aus Werkzeugen, die sie im Boden gefunden haben. Unter anderem entdeckten sie einen Bohrer, dessen Herstellung sie auf mehrere Tausend Jahre vor Christus datieren. „Es muss in der Umgebung einen steinzeitlichen Siedlungsplatz gegeben haben, sonst verliert man keine Werkzeuge“, sagt Vogt.

Damals sah die Landschaft an dieser Stelle noch anders aus. Denn eigentlich ist „Rostock nicht eben, sondern von eiszeitlichen Rinnen durchzogen“, sagt Vogt. An diesen sei relativ früh gesiedelt worden – und eine von ihnen zog sich ursprünglich durch die Faule Grube. Links und rechts von ihr entstanden zwei der drei Siedlungen, die sich zwischen 1262 und 1265 zur Stadt Rostock zusammenschlossen: die Neu- und die Mittelstadt.

Das jetzt untersuchte Karree befand sich am Rand der Mittelstadt. „Das war keine 1a-Lage“, sagt Vogt. Hier waren Gewerbebetriebe zu Hause, von denen Gefahr ausging, die stanken oder viel Lärm verursachten: Gerber, Schmiede, Bäcker oder auch Töpfer. „Es ist ein Handwerkerviertel, wobei hier offensichtlich auch wohlhabende Leute gewohnt haben“, so Vogt. Das zeigen eigens aus Skandinavien importierte Sandsteine, mit denen in der Renaissance Fassaden gebaut wurden und auf die die Archäologen bei ihren Grabungen gestoßen sind. „Um sich das leisten zu können, muss man schon etwas betucht sein“, sagt Vogt.

Seinen Nachforschungen zufolge dienten in dem Karree anfangs Holzbauten als Wohnhäuser, Werkstätten und Verkaufsläden. Später wurde das Holz mit Steinen und Ziegeln ummauert. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich waren beispielsweise eine Gaststätte, die Zentrale der Pantoffelgilde, eine Konditorei, eine Apotheke und eine Polizeistation an dem Ort beheimatet.

„In dem Karree haben ungefähr 25 Familien gewohnt, zusammen mit dem Personal könnten es 150 bis 200 Bewohner gewesen sein“, sagt Vogt. Welche Speisen und Gewürze sie aßen und unter welchen Krankheiten sie litten, können die Archäologen nicht bestimmen. Für so detaillierte Untersuchungen der Latrinen-Reste fehlt das Geld. Der Bauherr muss nur die dokumentarische Aufnahme bezahlen.

Ein paar Aussagen können die Experten aber trotzdem treffen: „Im 17. Jahrhundert waren hier die Kirschesser zu Hause“, so Vogt. Das zeigen zahlreiche Kerne im Boden. Außerdem fanden sie viele Geflügelknochen. Überreste von anderen Haustieren wie Schweinen, Rindern und Ziegen sind ebenfalls vorhanden, aber in geringerem Maße.

von Torben Hinz

erstellt am 09.Dez.2016 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen