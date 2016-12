Warnemünde : Arbeiten am Moor enden schon 2017

1 von 1 Foto: mapp 1 von 1

Die Arbeiten beim Diedrichshäger Moor liegen zeitlich noch besser im Plan als veranschlagt. „Wir sind etwas früher fertig als gedacht, der Bodenabtrag ist vollständig abgeschlossen“, sagte Knut Bartsch, leitender Umweltingenieur der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock (Hero) im Ortsbeirat. Bisher wurden bereits 55 000 Kubikmeter des abgetragenen alten Moorbodens der landwirtschaftlichen Verwertung zugeführt. „Die Landwirte haben sehr positiv reagiert, außerdem hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg noch zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt“, so Bartsch.

Von den restlichen 35 000 Kubikmetern werden 10 000 zwischen Mitte März und April und 25 000 zwischen Juli und August abgefahren und auf die Felder im Umkreis gebracht. Dann folgt noch der Bau von Stauanlagen, bevor im Frühjahr 2017 die Abnahme durch die zuständigen Bau- und Naturschutzbehörden erfolgt. „Ende August ist alles fertig“, kündigt Knut Bartsch an.

Bei der Sitzung kam auch zur Sprache, dass es in drei Parzellen der Kleingartenanlage Setzungen gegeben hat. „Einmal bis zu 15 Zentimeter“, informierte Vereinsvorsitzender Bernd Kettner. Hier sind die Pegelstände extrem niedrig. Allerdings ergaben Rücksprachen mit dem Amt für Umweltschutz sowie Gespräche mit den Landwirten, dass 2016 ein besonders trockenes Jahr mit niedrigen Grundwasserständen gewesen ist.

Neben dem niedrigen Wasserpegel bei den Gärten war als Kontrast dazu von Wasserüberschuss an anderer Stelle die Rede. So berichtete Jörg Drenkhahn von zu viel Wasser in Diedrichshagen und bei den Häusern nahe des Friedhofs. Dazu soll es noch einen Termin mit den Beteiligten geben. „Einen Zusammenhang mit der Renaturierungsmaßnahme schließen wir allerdings aus“, so Umweltingenieur Bartsch. Er begründet dies vor allem mit der Entkopplung der Vorhabenflächen vom bestehenden Entwässerungssystem und den Ergebnissen der laufenden Messungen zur Beweissicherung.

Außerdem gibt es noch den Wunsch von Kleingärtnern und anderen Warnemündern, dass das Diedrichshäger Moor mit einer Art Erlebnispfad begehbar gemacht wird. Das ist allerdings derzeit noch Zukunftsmusik. Denn das gehört nicht zu den Pflichtaufgaben der Hero, die diese Naturschutzmaßnahme als ökologischen Ausgleich für die Erweiterung von Flächen des Rostocker Überseehafens realisiert hat.







erstellt am 16.Dez.2016 | 08:00 Uhr

