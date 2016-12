Weihnachten International : Von „Samichlaus“ bis Königskrone

vergrößern 1 von 2 Foto: Birgit Hamann 1 von 2

Andere Länder – andere Sitten. Das trifft insbesondere auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. In unserer Serie „Weihnachten international“ geht es heute in die Schweiz.

Advents- und Weihnachtszeit in der Schweiz – Berge, Schnee, Bilderbuchaussichten. „Also dort, wo wir waren, lag keineswegs jedes Jahr im Dezember Schnee“, erzählen Susanne Michels und Holger Frehoff. Seit 1. September besetzen die Pfarrer die bis dato vakanten Stellen im Pfarrsprengel Pritzwalk. Zuvor lebten und arbeiteten sie zehn Jahre in der Schweiz, im Wegenstettertal (Kanton Aargau), welches nahe Basel und der deutschen Grenze (Lörrach/Schwarzwald) liegt. Momentan haben die beiden alle Hände voll zu tun im Sprengel Pritzwalk, zu dem zwölf Ortschaften mit Predigtstätten und sechs Gemeindekirchenräte gehören. Vieles ist hier zu richten und zu organisieren, nicht nur aufgrund der Vorweihnachtszeit.

Natürlich hätten die Schweizer ihre Eigenheiten und ihre Traditionen in dieser Zeit des Jahres, und vor allem ihre ganz eigenen Begrifflichkeiten für bestimmte Dinge und Abläufe. Davon weiß das Pfarrersehepaar zu berichten. Für norddeutsche Ohren klingt das teilweise ziemlich lustig: So bestimmen beispielsweise „Samichlaus“ (Nikolaus) und „Schmutzli“ (sein Begleiter) das Geschehen am 6. Dezember. Der Legende nach hatte „Samichlaus“ sein Häuschen im Schwarzwald, ritt viele Jahre lang mit dem Esel ein. „Bis es den Esel nicht mehr gab“, erinnert sich Holger Frehoff schmunzelnd. Ein typisches Gebäck, das an diesem Tag verzehrt wird, heißt Grittibänz, in Deutschland ist etwas Ähnliches in einigen Regionen als Weckmänner bekannt. „Da das Schweizer Deutsch keine Schriftsprache ist, wissen wir auch nicht hundertprozentig, ob sich das alles so schreibt. Aber: Ja, diese und andere Traditionen bestimmen einen Teil der Adventszeit in dieser Schweizer Region“, sagt Susanne Michels. In der überwiegend katholischen Gegend funktioniere die Ökumene gut, würden derartige Ereignisse von allen Christen gemeinsam begangen. Die spezielle Nikolaustradition möchten Susanne Michels und Holger Frehoff übrigens gern in die Prignitz „exportieren“. Immer am 6. Dezember kam der Nikolaus in die Kirche, und die Kinder konnten ihm ein Gedicht aufsagen und bekamen dafür etwas Süßes. „Uns schwebt so etwas Ähnliches in Pritzwalk vor, zumal ja hier auch eine Nikolai-Kirche steht. Aber erst ab 2017, vorher schaffen wir das nicht.“

Als besonderen Tag erlebten die Pfarrer, die ursprünglich aus Mülheim/Ruhr (Susanne Michels) und Lüdenscheid stammen, in der Schweiz zudem den 6. Januar (Heilige drei Könige). Ganz typisch ist da der Dreikönigskuchen. In diesem Backwerk werde jeweils eine kleine Königsfigur aus Plastik „versteckt“. Derjenige, der den kleinen König beim Verzehren des Kuchens findet, dürfe einen Tag lang im übertragenen Sinne König sein, was mit dem Tragen einer Krone auch nach außen hin dokumentiert werde. „Eine Idee, die wir relativ einfach hierher transferieren können und bestimmt auch werden“, so Susanne Michels. Schön fanden beide in der ländlichen Schweizer Gegend auch einen besonderen Schmuck: Auf den hohen Silos der Bauernhöfe sind große, beleuchtete Sterne angebracht. „In der Dunkelheit macht das schon was her“, beschreibt Holger Frehoff. Ansonsten sei die Schweiz – dekotechnisch – eher dezent. Von Tal zu Tal, von Kanton zu Kanton seien die Eigenarten ein wenig unterschiedlich. Und: Schwibbögen gebe es überhaupt nicht, zumindest nicht originär. „Lediglich eine Frau, die aus dem Erzgebirge stammte, hatte so etwas aufgestellt“, erinnern sich die beiden.

Die eigene Vorweihnachtszeit und auch der Heilige Abend sind für das Paar, das zwei Kinder hat (acht und zwölf Jahre), arbeitsreich – normal in diesem Job. In diesem Zusammenhang erzählen sie allerdings, dass es in der Schweiz eine geregelte Wochenarbeitszeit von 42 Stunden für Pfarrer gebe. „Sicher hätten wir es bequemer haben können, wenn wir dort geblieben wären. Denn die Arbeitszeit sieht hier doch ein wenig anders aus“, sagt Holger Frehoff. Aber, nach zehn Jahren sei so ein Wechsel durchaus üblich. Es gab verschiedene Offerten. Das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin/Brandenburg – schlesische Oberlausitz (EKBO) habe am schnellsten von allen kontaktierten Varianten reagiert. Bereits Anfang diesen Jahres waren die Weichen in Richtung Pritzwalk gestellt. Die Herausforderungen speziell an diesem Ort finden die beiden spannend. Als Beispiele nennen sie das Eltern-Kind-Zentrum, das es jetzt seit gut einem Jahr in der Grünstraße in gemeindeeigenen Räumen gibt und bereits mehr als 4000 Besucher bzw. Nutzer zählte. Die offene Kirche, wie sie in Pritzwalk gelebt werde, und die anstehende umfassende Sanierung des Gotteshauses sind weitere Aspekte, die den Arbeitsalltag der Pfarrer mitbestimmen, ihn interessant machen.





von Birgit Hamann

erstellt am 03.Dez.2016 | 05:00 Uhr