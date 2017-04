Feuer in Wittenberge : Scheune wird zur Ruine

vergrößern 1 von 2 Foto: baha 1 von 2

Knapp 50 Kameraden der drei Wehren Wittenberge, Hinzdorf und Breese waren am Sonntag in Wallhöf, einem Ortsteil Wittenberges, im Einsatz. Um 16.06 Uhr war per Pieper die erste Arlarmierung erfolgt. „Als wir hier eintrafen, stand der Dachstuhl der Scheune bereits in Flammen“, so Lars Wirwich, Wittenberger Wehrchef und Einsatzleiter. Menschenleben seien aber zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.

In der Scheune, die sich quer über die Rückseite des großen Gehöftes erstreckt, war augenscheinlich Heu gelagert. Außerdem war dort ein Wasserwagen untergestellt, der völlig ausbrannte.

Die Feuerwehrleute konnten das Gebäude nicht mehr retten. Vom Dachstuhl und auch von einem Großteil der Mauern blieb kaum etwas erhalten. Es gelang den Wehren aber, die nebenstehenden Schuppen und Gebäude auf dem benachbarten Gehöft vor den Flammen zu schützen. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, griffen die Wehren neben dem Brunnen auch auf einen Teich an der Straße zurück und bauten eine Löschwasserversorgung zum weiter entfernten Gelben Haken auf

Zur Brandursache gab es gestern noch keine Auskünfte. Wie es hieß, soll die Scheune nicht an die Elektroversorgung angeschlossen gewesen sein. Nähere Untersuchungen zur Brandursache sollen laut Polizei heute erfolgen.

In Wallhöfe befinden sich zwei Gehöfte. Sie gehören zu Garsedow. Das Dorf ist ein Ortsteil von Wittenberge.

von Barbara Haak

erstellt am 23.Apr.2017 | 18:30 Uhr