Baustelle auf der B5 : Nervige Umleitung nächste Woche passé

Alle Auto- und Lkw-Fahrer, die den Bereich der B5 von Karstädt nach Perleberg und umgekehrt fahren müssen, warten darauf, dass die Baustelle und damit die Vollsperrung endlich ein Ende hat. Aber auch die Anwohner in Premslin und Neu Premslin, da viele Ortskundige dort lang fahren, sowie die Karstädter Anwohner an der L13, die als offizielle Umleitung gilt, warten sehnsüchtig auf die Fertigstellung.

Die Ortsdurchfahrt in Premslin/Glövzin ist bekanntlich seit etwa sechs Wochen fertig. Doch zu der kompletten Baumaßnahme gehört auch die Neugestaltung des Knotenpunktes am Abzweig Schönfeld mit einer Linksabbiegerspur. Und solange dieser nicht fertiggestellt ist, wird auch die Sperrung nicht aufgehoben.

Aber zu Weihnachten kommt die frohe Kunde: „Wir machen definitiv nächste Woche auf. Es ist soweit alles fertig, kleinere Arbeiten müssen noch erledigt werden. Und da bis jetzt ja das Wetter mitspielt, klappt alles“, sagte gestern Frank Schmidt, Leiter Planung und Entwurf beim Landesbetrieb für Straßenwesen auf „Prignitzer“-Nachfrage. Er erklärte weiter, dass die Baufirma vor Weihnachten fertig sein muss. Allerdings „wird die Straßenmarkierung erst im Frühjahr gemacht. Das geht bei dieser Witterung nicht mehr“, ergänzt Schmidt. Dann sollen aber nur Verkehrskegel aufgestellt werden und die B5 halbseitig befahrbar sein.

Die Anwohner in der Putlitzer Straße in Karstädt hatten sich nicht nur wegen des deutlich erhöhten Verkehrsaufkommens beschwert, sondern auch aufgrund der zahlreichen Raser, die die vorgeschriebenen 50 km/h innerorts nicht eingehalten haben. Die Gemeinde hatte nun Anfang der Woche ihre eigene, mobile Geschwindigkeitsmesstafel mit Smiley-Gesicht dort aufgestellt. „Die bleibt dort in der nächsten Woche erst einmal stehen“, sagt Ordnungsamtsleiter Sven Steinbeck. Die Messtafel hat aber mehr eine moralische Wirkung. „Da wird dem Autofahrer visuell vor Augen geführt, wie schnell er ist“, so Steinbeck.





von Martina Kasprzak

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr

