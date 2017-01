Pilotprojekt in Perleberg : Krankenschwester an der Schule

1 von 1 Foto: Doris Ritzka 1 von 1

Ab dem 6. Februar haben die Rolandschule und die Friedrich-Gedike-Oberschule eine Schulkrankenschwester, richtiger gesagt eine Schulgesundheitsfachkraft. Und die heißt Sebastian Hudi, ist 34 Jahre jung, kommt aus dem Landkreis Dahme/Spreewald und ist der einzige Mann in der Zehner-Runde der Schulgesundheitsfachkräfte. An 20 Schulen im Land Brandenburg startet dann die praktische Phase des Modellprojekts. Dass Perleberg gleich mit zwei Schulen dabei ist, freut Jutta Barfuß, Oberschulrektorin, und Heike Rudolph, Schulleiterin der Roland-Grundschule, gleichermaßen. Und ein Kompliment geht in Richtung Schulamt Neuruppin, wo man bei der Auswahl bewusst das Augenmerk nicht auf den Speckgürtel, sondern auf Schulen im ländlichen Raum gelegt habe, wie Heike Rudolf gestern bei der offiziellen Vorstellung des Projektes durch Träger und Partner betonte. Und auch, dass es ein Mann geworden ist, findet großen Anklang. „Denn männliche Kollegen haben wir an der Grundschule kaum oder zumeist gar nicht“, betont die Schulleiterin.

Von Hause aus ist Sebastian Hudi gelernter Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, hat zwei Jahre in der Notaufnahme gearbeitet und dann zehn Jahre im Rettungsdienst, hier als Rettungsassistent und Fachausbilder. Er habe eine neue Herausforderung gesucht und sie faktisch im Internet gefunden. Denn hier stieß er auf Hessen, wo ebenfalls so ein Modellprojekt läuft. Von dort war es dann nur noch ein Klick, um auf das Brandenburgische zu gelangen.

Seit dem 1. November ist der 34-Jährige beim Awo-Bezirksverband Potsdam e. V., der als Träger des Projektes fungiert, angestellt. In Vorbereitung auf sein neues Aufgabengebiet stand und steht erst einmal Weiterbildung an der Awo-Fachschule für Sozialwesen auf dem Plan. Ab Februar dann parallel zu seinen Aufgaben in den Schulen. Denn wechselseitig wird er dort zu finden sein.

Fortan gibt es in der Roland- und der Oberschule das Pflaster oder die Kopfschmerztablette von ihm und mit Zustimmung der Eltern dann auch verordnete Medikamente. Denn ein Ziel ist es, Lehrer und auch Eltern zu entlasten, wenn ein Kind gesundheitliche Hilfe benötigt. Er ist Ansprechpartner und Vertrauensperson, eben „der Kümmerer“, wie Gudrun Branksch, Projektleiterin beim Awo-Bezirksverband, es plastisch umschreibt.

Das Aufgabengebiet ist aber noch vielschichtiger. Die Schulgesundheitsfachkraft soll präventiv in Sachen Gesundheit agieren, so auch in den Unterricht eingebunden werden. Oder auch bei möglichen psychologischen Problemen den Schülern Gesprächsangebote unterbreiten bzw. vermitteln. Kurzum, sie ist ein weiterer Pfeiler des multiprofessionellen Teams von Sonderpädagogen, Diagnostikern und Sozialarbeitern.

Derweil bereiten die Schule auch die „Schwesternzimmer“ vor. An der Rolandschule nicht ganz unproblematisch, da Räume knapp sind. Doch Stadt und Schule haben eine Lösung im Blick. Es wird umgebaut. Das Sekretariat wird zweigeteilt mit separaten Zugang fürs Schwesternzimmer. „Eine gute Variante“, betont die Schulleiterin. So kann die Sekretärin das Kind im Auge behalten, wenn Sebastian Hudi erst von den Oberschule angefordert werden muss. „Denn Kinder verletzen sich oder fühlen sich unwohl, auch, wenn unsere Schulgesundheitsfachkraft an dem Tag eigentlich nicht in unserer Schule ist“, führt Heike Rudolph den Gedanken fort. Zudem werde das jetzige Schulleiterzimmer zum Beratungsraum, rücken Chefin und ihre Stellvertreterin zusammen.



von Doris Ritzka

erstellt am 05.Jan.2017 | 05:00 Uhr