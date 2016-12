Entwicklungskonzept für Wittenberge : Elbe bedeutet für die Stadt Identität

1 von 1 Foto: Barbara Haak/Archiv 1 von 1

Wie soll es mit der Entwicklung entlang der Elbuferpromenade weitergehen?

Wo liegen die Entwicklungsschwerpunkte der Stadt bis 2030 überhaupt?

Wie soll es mit der Innenstadt weitergehen?

Welche Flächen sollen für eine Siedlungsentwicklung vorgehalten werden?

Sollen weiterhin Wohnungen zurückgebaut werden?

Wie viele Einwohner wird Wittenberge 2030 haben?

Antworten auf diese Fragen soll das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) geben, an dessen Fortschreibung die Kommune derzeit arbeitet. Denn mit den Antworten bestimmen Abgeordnete, Verwaltung und die Bürger selbst, wie es wo in Wittenberge weitergeht.

„Das INSEK gibt einen Überblick über die geplante Stadtentwicklung und formuliert Handlungsschwerpunkte. Es werden zentrale Vorhaben und Maßnahmen benannt“, erklärt Petra Lüdtke, stellvertretende Bauamtsleiterin.

Am 14. Dezember sind die Wittenberger um 18 Uhr in das Rathaus eingeladen, um sich über den INSEK-Entwurf zu informieren. „Wir hoffen, dass die Bürger zahlreiche Meinungen und Anregungen äußern“, sagt Lüdtke. 2007 verabschiedeten die Stadtverordneten das erste Entwicklungskonzept. Dieses habe gegriffen. „Von den 98 Maßnahmen, die darin enthalten sind, konnten bis 2015 beispielsweise 65 umgesetzt werden. Und das mit dem sehr beachtlichen Gesamtvolumen von zirka 55,8 Millionen Euro“, so die stellvertretende Bauamtsleiterin.

Unbestritten ist, dass Wittenberge in den kommenden Jahren weitere Einwohner verlieren wird.

Die INSEK-Planer gehen davon aus, dass 2020 noch zirka 17 000 Menschen in Wittenberge und in den Ortsteilen leben, zehn Jahre später sollen es noch etwa 16 000 sein. Wobei, auch das muss gesagt werden, einige Demographen einen größeren Bevölkerungsschwund sehen, 2030 für Wittenberge nur 14 000 Einwohner prognostizieren.

Wie auch immer: Die Stadt orientiert sich in ihrer Entwicklung zur Elbe hin „als wesentlichem Faktor für das Image und die Lebensqualität in Wittenberge“. Besondere Aufmerksamkeit sollen deshalb drei Quartiere erhalten:

Das ist erstens der Bereich von der Bürgerstraße bis zur Wasserkante, zweitens die Stadtmitte mit der Bahnstraße als Zentrum und drittens die Wohnquartiere mit der gründerzeitlichen Wohnbausubstanz, also das Jahnschulviertel und das Quartier rund um das Rathaus.



von Barbara Haak

erstellt am 07.Dez.2016 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen