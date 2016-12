Wittenberger Ehepaar sagt Dankeschön : Das besondere Märchenbuch

1 von 1 Foto: Felix Alex 1 von 1

Sie ist 2,40 Meter hoch, dreht sich und ziert seit etwa zwei Wochen den Anmeldebereich des Kreiskrankenhauses in Perleberg: Die Rede ist von der Weihnachtspyramide des Ehepaares Regine und Lothar Blache aus Wittenberge.

Schon seit elf Jahren arbeiten die beiden an verschiedensten Werken aus Sperrholz. Vier Jahre, oder insgesamt 400 Arbeitsstunden, und 500 Euro Materialkosten wendeten die Ruheständler gemeinsam für die Pyramide auf. „Das ist unser Meisterstück“, sagt Lothar Blache. Das Kunstwerk erzählt zwölf Märchen der Gebrüder Grimm, darunter natürlich Rotkäppchen, die Bremer Stadtmusikanten oder Hänsel und Gretel. Mit viel Liebe zum Detail wurden Szenen aus den Geschichten geschnitzt.

Zustande gekommen ist die Verbindung zwischen den Hobbykünstlern und dem Krankenhaus durch Chefarzt Dr. Thomas Libuda. Er ist der Nachbar der Blaches in Wittenberge und vermittelte den Kontakt. „Meine Frau und ich sind seit Jahren krank und waren oft im Krankenhaus in Behandlung. Die Pyramide ist ein Dankeschön an die Belegschaft für die gute Betreuung und soll den Patienten eine Freude bereiten“, erzählt Lothar Blache den ernsten Hintergrund.

Angetrieben werden die einzelnen Drehelemente der Pyramide von zwei Motoren. „Wenn man die Figuren am Morgen oder Abend betrachtet, wenn es etwas dunkel ist, sieht es einfach toll aus“, sagt Jacqueline Braun, Pressesprecherin des Krankenhauses. Noch bis zum 5. Januar erfreut das Werk jeden, der den Anmeldebereich der Klinik betritt. „Dann bauen wir die Pyramide wieder ab“, sagt Blache.

Der 63-Jährige hat einen Wunsch, wie es mit dem guten Stück weitergehen soll. „Sie soll der Blickfang einer möglichen Dauerausstellung werden.“ Denn in den vergangenen elf Jahren haben sich sehr viele Kunstwerke angesammelt, darunter Schwibbögen, Modelle des Wittenberger und des Perleberger Rathauses, aber auch große Puppenhäuser. „Es soll die größte Dauerausstellung mit Sperrholzarbeiten Norddeutschlands werden. Wir suchen einen Raum, der geeignet ist, unsere Schau zu beherbergen. Das ist aber ziemlich schwierig“, so Lothar Blache. Am liebsten würde er die Ausstellung in Wittenberge ansiedeln, am besten zum Brandenburg-Tag 2018. „Aber wenn das nicht geht, gehen wir vielleicht nach Bad Wilsnack.“

Ihr Hobby hat den Blaches bereits schöne Erlebnisse beschert.

So wurden sie vom Fußballverein RB Leipzig zum entscheidenden Aufstiegsspiel in die Messestadt eingeladen, inklusive einer Hotelübernachtung. „Meine Frau hatte einen Fußball-Schwibbogen mit einem RB-Logo entworfen. Den haben wir dann an den Verein geschickt“, erinnert sich Lothar Blache.

Dass aus dieser Freizeitbeschäftigung einmal eine tagesfüllende Unternehmung wird, hat der Wittenberger zu Beginn nicht gedacht. „Zur Holzbearbeitung bin ich eher durch einen Zufall gekommen, weil ich zu DDR-Zeiten nicht so lange auf einen Schwibbogen warten wollte“, schildert der gelernte Elektromonteur.

Ideen für die Zukunft haben die Rentner genug. Das nächste Projekt ist bereits in Vorbereitung und soll wieder dem Kreiskrankenhaus zugute kommen. „Wir wollen eine Osterpyramide entwerfen“, blickt Lothar Blache voraus.





