Perleberg ist gut gerüstet : Auf normalen Winter eingestellt

Auch wenn es derweil etwas kälter geworden ist, Winter ist etwas anderes. „Doch der kommt bestimmt“, ist sich Stadtbetriebshofleiter Reinhard Könning sicher. Wie er letztlich ausfalle, das werde sich zeigen. Das Lager des Stadtbetriebshofes ist jedenfalls gut gefüllt. „Wir haben an die 330 Tonnen Streusalz und 200 Tonnen Sand eingelagert, sind also auf einen normalen Winter eingestellt“, so Könning. Und die ersten Einsätze wurden bereits auch schon gefahren. Hier und da habe man zwar ein Kopfschütteln von Autofahrern geerntet, doch damit müsse man leben. Die Entscheidung zu streuen oder nicht, sei alles andere als leicht. Doch hier gehe es um die Verkehrssicherheit.

Mit zwei Fahrzeugen sei man auf den Straßen unterwegs gewesen, habe vor allem Gefällestrecken und Bereiche, wo die Busse im Überlandverkehr unterwegs sind bzw. Kreuzungsbereiche gestreut.

Rund 60 Kilometer Straße und 14 Kilometer Gehweg hat der Stadtbetriebshof bei Wintereinbruch zu beräumen und abzustumpfen. Vorrang bei den Fahrbahnen haben Durchgangsstraßen sowie die vor Kitas und Schulen. Dann folgen solche mit Gefälle und viel befahrene öffentliche Straßen, erläutert Könning. „Vernachlässigt“, wie es im Amtsdeutsch heißt, werden Straßen auf denen 30 km/h vorgeschrieben sind, sowie verkehrsberuhigte Bereiche. „Hier ist jeder von vornherein aufgefordert, langsam zu fahren.“

Auf der Homepage der Stadt kann man genau nachlesen, welche Straßen laut Satzung im Winterdienstplan des Stadtbetriebshofes enthalten sind. Alle anderen liegen in der Verantwortung der Anlieger bzw. Grundstücksbesitzer.

Hinsichtlich der Gehwege betreut der Stadtbetriebshof auch 3,2 Kilometer, die der GWG gehören. „Sie ist wie wir eine Tochter der Stadt und nur so ist das auch möglich. Denn für Dritte dürfen wir nicht agieren, so sagt es die Gesetzlichkeit“, erläutert Könning. Im Klartext: Private müssen sich, wenn sie den Winterdienst selbst nicht absichern können, einen Dienstleister nehmen.



von Doris Ritzka

erstellt am 14.Dez.2016 | 08:00 Uhr

