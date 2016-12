Parchimer Nachwuchsakademie : Zeitungsleser online abholen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Surrt mal wieder das Handy in der Tasche, steckt nicht zwangsläufig ein Anruf oder eine SMS hinter dem Signal. Gut möglich, ein Reporter hat augenblicklich die neueste Nachricht aus der Region ins Netz gestellt. Blitzschnell gelangen die frischen Informationen aus der Hand des Journalisten in die Hände der Leser, nämlich auf ihre Mobilgeräte.

Die letzte Vorlesung der Parchimer Nachwuchsakademie (Panak) des Herbstsemesters trug den Titel „Nachrichten und Journalismus in Zeiten mobiler Nutzung und sozialer Medien“. Dabei zeigte gestern Referent Dirk Buchardt den jungen Zuhörern, wie Nachrichtenproduktion im digitalen Zeitalter funktioniert. Buchardt ist Onlineleiter des Medienhaus Nord und Chef vom Dienst für die SVZ-Printausgabe. Der Medienprofi erklärte etwa 30 Schülern von der Regionalen Schule Goldberg, wie brandaktuelle Meldungen mithilfe von Internetdiensten wie WhatsApp, Twitter und Facebook verbreitet werden. Fast jeder Jugendliche hatte das eigene „Smartphone“ einstecken. So konnten sie „live“ mitverfolgen, wie Dirk Buchardt mit wenigen Klicks einen SVZ-Artikel ins Internet stellte. Nur wenige Zeit später erschien der Beitrag im „Chatverlauf“ von Whatsapp. Vorausgesetzt die Panak-Teilnehmer hatten sich im Vorfeld bei der SVZ im Messenger angemeldet, erreichte sie die selbe Nachricht in Sekundenschnelle.

Anschließend an praktischen Übungen erklärte Buchardt das „crossmediale“ Arbeiten bei einer modernen Tageszeitung. „Nachrichten müssen so schnell wie möglich hinaus in die Welt gebracht werden. Redakteure bei einer Tageszeitung arbeiten unter dem Anspruch, eine Information als erster zu vermelden“, sagte der Experte.

Daraufhin berichtete er, welche unterschiedlichen Kanäle, Journalisten im Internet bespielen, um Zeitungsleser „online“ abzuholen. „Eine Studie zeigte, dass 93 Prozent der Jugendlichen im Internet nach Nachrichten schauen“, erwähnt Dirk Buchardt schließlich. Die gedruckte Zeitung nutzen jungen Menschen eher weniger, fügte er hinzu. Die Goldberger Schüler aus den Klassen 9 und 10 erzählten, sie erkundigen sich oftmals über soziale Netzwerke. „Wir nutzen Medien wie Facebook, um informiert zu sein“, meinte der Neuntklässler Bastian Kantler.

Der SVZ-Onlinechef kennt das mobile Nutzungsverhalten von jungen Menschen: „Mit unseren Onlineangeboten ist die SVZ gut vertreten. Wichtig ist, dass das Interesse an Nachrichten bei den Jugendlichen nicht nachlässt.“ Die nächste Reihe der Parchimer Nachwuchsakademie startet im Frühjahr 2017. Es sind vier Vorlesungen und eine Exkursion nach Potsdam geplant.

von Franziska Gutt

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr

