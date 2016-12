Parchim : Statt Weihnachtspost eine Spende

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Beitien 1 von 2

Hunderte Arme erhalten Lebensmittel von der Parchimer Tafel, die außer in der Kreisstadt auch Ausgabestellen in Lübz, Karow, Goldberg und Plau betreibt. Die Hilfe zu organisieren kostet Geld: Miete, Stromkosten für Kühlaggregate, Fahrzeugkosten für die Transporter. Nicht nur der Sprit ist teuer. „Es fallen immer wieder Reparaturen an“, sagt Martin Doller, Vereinsvorsitzender der Tafel.

Spenden kommen da genau richtig. Einen Scheck überbrachten gestern Kreistagspräsident Olaf Steinberg und der stellvertretende Landrat Günter Matschoß. Traditionell verzichten der Kreistagspräsident und der Landrat von Ludwigslust-Parchim auf postalische Weihnachtsgrüße und stiften stattdessen 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. In diesem Jahr kam das Geld der Parchimer Tafel e.V. zugute. „Es ist schön, dass es solche Hilfe gibt“, lobte Steinberg die Tafel.

Die Zahl der Tafel-Besucher ist in jüngster Zeit etwa konstant geblieben. Auf der anderen Seite stehen für sie viel weniger Lebensmittel zur Verfügung als noch vor einigen Jahren. Dabei spenden mittlerweile alle Supermarktketten. Auch Metzgereien und Bäckereien gehören zu den Lieferanten. Ebenso – wenn auch nicht regelmäßig – einige Lebensmittelbetriebe und Landwirte der Region. Das Hauptproblem der Tafel ist aber, dass die Warenwirtschaftssysteme in den Supermärkten immer besser geworden sind und dadurch weniger übrig ist für die Tafel und somit auch für jeden Armen. Daraus musste die Parchimer Tafel schon vor einiger Zeit Konsequenzen ziehen. Statt wie früher in jeder Woche erhalten hier Bedürftige nur noch alle 14 Tage Lebensmittelspenden.

Es gibt bereits Tafeln, die zusätzlich Essen einkaufen. Das wird in Parchim allerdings nicht gemacht, sagt Doller.

(Hintergrundinformationen zur Parchimer Tafel finden Sie in der Printausgabe und im E-Paper)

von Michael Beitien

erstellt am 08.Dez.2016 | 05:00 Uhr