Ziegendorf : Obstbaumwiese fürs Ruhner Land

Ein Novembertag wie aus dem Bilderbuch. Die Temperaturen sind in der Nacht zum Samstag in den Keller gerutscht und der Morgen lag unter einer dichten Nebeldecke. Doch davon ließen sich mehr als 30 Helfer, die der Verein Neues Landleben zu einer Pflanzaktion eingeladen hatte, nicht abhalten. Ganz im Gegenteil, die Stimmung war prächtig und Klein und Groß voller Tatendrang. Bei der Begrüßung war auch Vereinsvorsitzender Tobias Schweitzer sichtlich beeindruckt. „Es geht nicht nur um unser Projekt, gewonnen hat schon jetzt die Gemeinschaft. Die Ziegendorfer machen vor, was zusammen verändert werden kann.“

von Wolfried Pätzold

erstellt am 13.Nov.2016 | 13:55 Uhr