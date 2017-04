Drefahl : Kunst und Platt zum Nachtisch

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Kreativität ist das Lebenselixier von Desiree Mannfeld. Als leidenschaftliche Köchin, die eigentlich aus Nordrhein-Westfalen stammt und auch schon in Kalifornien, Mailand, Italien, Holland und sogar Indien Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt hat, weis die Frau genau, dass Gäste stets Neues von ihr erwarten. Im mecklenburgischen Dorf Drefahl kurz vor der Landesgrenze zu Brandenburg setzt sie nun schon seit drei Jahren ihren beruflichen Traum vom eigenen Gasthaus in die Tat um. Und die neue Saison beginnt, wie kann es anders sein, mit interessanten Angeboten für ihre Gäste.

„Kunst und Platt kommen auf die Speisekarte“, scherzt Desiree Mannfeld und führt mit Stolz in ihre Gasthaus-Galerie.

Mehr in der Printausgabe und bei ePaper.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 17.Apr.2017 | 14:10 Uhr