Parchim : Korruption den Riegel vorschieben

Da könnte man doch womöglich etwas nachhelfen: Eine dringend benötigte Genehmigung lässt auf sich warten und die Zustimmung der Kommunalpolitiker wäre sicher hilfreich. Immer wieder sorgen auch in Deutschland Fälle von Bestechlichkeit für Schlagzeilen. Wolfgang Hinz, leitender Verwaltungsbeamter im Amt Parchimer Umland, gibt Entwarnung: „Bei uns ist kein derartiger Vorfall bekannt“. Und doch werden sich die Amtsausschussmitglieder, darunter auch alle Bürgermeister der Gemeinden des Parchimer Umlandes, auf ihrer heutigen öffentlichen Sitzung mit diesem brisanten Thema beschäftigen. Auf der um 18 Uhr in Rom in der dortigen Gaststätte „Zum Römer“ beginnenden Beratung steht unter Punkt 8 das Thema „Ehrenkodex für Ausschussmitglieder“ auf der Tagesordnung. „Ein entsprechender Paragraf im Strafgesetzbuch zur Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern wurde neu gefasst. Ämter und Kommunen sind angehalten, darauf mit eindeutigen Regelungen zu reagieren“, sagt Wolfgang Hinz.



Geld, Geschenke und Einladungen

Mit einem Ehrenkodex für alle Amtsausschussmitglieder sollen Verhaltensregeln aufgestellt, Transparenz geschaffen und Betroffene vor ungerechtfertigter Strafverfolgung geschützt werden. Damit gebe es aus Sicht der Initiatoren in problematischen Situationen mehr Sicherheit.

Der Gesetzgeber hat festgeschrieben, dass sich ein Mandatsträger strafbar macht, wenn er sich einen ungerechtfertigten Vorteil für sich versprechen lässt oder annimmt, bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Handlung im Auftrag oder Weisung vornimmt oder unterlässt. Das betrifft u.a. Belohnungen, Geschenke und Einladungen. Die Annahme von Bargeld – so der Ehrenkodex – ist generell unzulässig. Gegen einen Blumenstrauß oder das Werbegeschenk im Wert bis zu 50 Euro sei dagegen nichts einzuwenden. Wenn beispielsweise der Bürgermeister in Ausübung seines Mandats zu einem Essen eingeladen wird, darf der Umfang des Wertes ca. 80 Euro nicht überschreiten. Auch bei Freikarten für eine Veranstaltung sind diese an den Zweck und eine Wertgrenze von maximal 50 Euro gebunden. Bei der Teilnahme am Karneval oder dem Schützenfest ist keine Anzeige nötig. Für Dienstreisen gelten dagegen strenge Regeln. Der Amtsausschuss muss diese genehmigen und der Reisegrund muss mit satzungsrechtlichen Regelungen des Amtes übereinstimmen.

Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Ausschussmitglieder gegen die Regeln verstoßen, wird ein noch zu gründendes beratenen Gremium Betroffene anhören und eine Vorprüfung einleiten. Über das Ergebnis wird der Amtsausschuss anschließend in nicht öffentlicher Sitzung informiert.

Mit dem heute zu fassenden Beschluss über den Ehrenkodex wird Amtsvorsteher Wolfgang Hilpert gleichzeitig beauftragt, für die Verwaltung eine Analyse der korruptionsgefährdeten Bereiche durchzuführen und Kontrollmechanismen zu schaffen. Vorgeschlagen wird, auch in den Gemeindevertretungen das Thema „Bestechlichkeit und Bestechung“ zu beraten und ähnliche Beschlüsse zu fassen.





von Wolfried Pätzold

erstellt am 08.Dez.2016 | 05:00 Uhr