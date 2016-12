15. Parchimer Adventsmarkt : Innehalten im Advent

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Wenn Familie Dreyer aus Parchim den Adventsmarkt besucht, kann es auf Wunsch von Sohn Magnus als Ausgangspunkt nur einen Ort geben: Die Weihnachtsbäckerei im Zinnhaus-Kinderhaus. Bedächtig dekoriert der Siebenjährige einen ganz persönlichen Lebkuchenstern, während ihm Mama Yvonne und Papa Anjo Dreyer über die Schulter schauen. Für Magnus ist die Weihnachtsbackstube jedes Jahr das Highlight, verrät seine Mama. Eingestimmt auf den Adventsmarktbummel hat er sich bereits am Vortag, als die Küche seiner Oma zur Plätzchenbäckerei wurde.

Um den Besuchern in der Vorweihnacht eine kleine Auszeit vom Alltag zu bieten, haben am Wochenende wieder viele Adventsmarkt-Akteure ganz uneigennützig und im Dienst sozialer Projekte ihre freie Zeit zur Verfügung gestellt. Allein am Stand des katholischen Alten- und Pflegeheimes „St. Nikolaus“ waren von Freitagabend bis Sonntagabend zehn Mitarbeiter des Hauses im Einsatz - und das, obwohl sie selbst im Schichtdienst tätig sind. Zehn Sorten Gelees und Marmelade, dazu Holunder- und Fliederblütensirup, Liköre und Apfelpunsch – die Auswahl an fruchtigen Produkten aus eigener Herstellung traf voll den Geschmack vieler (Stamm)Kunden auf dem Adventsmarkt. Obst und Beeren, die für den Hausgebrauch im Heim und für den Verkauf auf dem Adventsmarkt weiterverarbeitet werden, sind im eigenen Garten der Generationen herangereift. Beackert wird er von Gartentherapeutin Anett Buchholz zusammen mit den Bewohnern und zeitweise auch mit Schülern im Rahmen generationsübergreifender Projekte. Der Verkaufserlös wird in Saatgut investiert und fließt in die weitere Unterhaltung des Gartens.

Die Organisatoren des Parchimer Adventsmarktes haben einmal hochgerechnet, dass vor und hinter den Kulissen wohl um die 500 Mitwirkende im Einsatz sind, die u. a. in den Programmen auftreten, Stände, Basteltische oder Technik betreuen oder für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Nicht mehr aus dem Adventsmarkttrubel wegzudenken sind die einheimischen Meister ihres Fachs Axel Pöcker oder Thomas Eickhorst. Stets Verlass beim Auf- und Abbau ist auf den Jugendförderverein. Auf ihre leise Art unterstützten auch in diesem Jahr wieder Wulf und Annette Schünemann den Stand des Baufördervereins von St. Marien – aus alter Verbundenheit zu Parchim. Wulf Schünemann war bis 2010 Pastor der St. Mariengemeinde und hob den Adventsmarkt als Gemeinschaftsaktion von Kirche, Stadt sowie dem Projekt „Zusammen in Parchim“ 2002 mit aus der Taufe.





von Christiane Großmann

erstellt am 04.Dez.2016 | 21:00 Uhr