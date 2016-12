Parchim : Heute letzter Tag für Abrechnung

1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Säumige Vermieter müssen sich sputen. Heute ist letzte Gelegenheit, um bei ihren Mietern mögliche Nachzahlung von Betriebskosten für das Jahr 2015 geltend zu machen. Alles was nach dem 31. Dezember in Betriebskostenabrechnungen als Nachzahlungen für das Jahr 2015 steht, sei null und nichtig, sagt Catharina Möller-Federau, Geschäftsführerin vom Mieterverein Parchim-Lübz und Umgebung.

Im Dezember und auch im Januar suchen erfahrungsgemäß viele Mieter Rat beim Verein in Fragen Betriebskosten. Hintergrund ist, dass die Frist für die Vermieter abläuft. Während große Wohnungsgesellschaften die Abrechnungen rechtzeitig unter Dach und Fach haben, kommt sie bei manchen kleinen Vermietern oft auf den letzten Drücker. Einige werfen alljährlich noch Silvester die Abrechnung persönlich in die Briefkästen, um die Frist zu wahren, erfährt SVZ vom Mieterverein.

Es gab schon Fälle, wo Vermietern durch eine zu späte Abrechnung Hunderte von Euro durch die Lappen gegangen sind, weiß Möller-Federau. Sie erinnert sich an einem Fall, wo ein Mieter für zwei Jahre rund 800 Euro nachzahlen sollte. Er wandte sich an den Mieterverein. Der stellte fest, dass die Frist verstrichen war. Der Vermieter blieb auf der Summe sitzen. In dieser Frage sei der Vermieter im Nachteil, sagt Möller-Federau. Denn wenn ein Guthaben für 2015 bei der Betriebskostenabrechnung entstanden ist, dann muss dieses auch bei einer späteren Abrechnung dem Mieter gutgeschrieben werden.

Bei der Überprüfung der Abrechnungen stellt der Mieterverein in den seltensten Fällen bei großen Vermietern fest, dass etwas nicht stimmt. Eher stößt der Verein bei kleineren Vermietern auf Probleme.

Meistens sind die Heizkosten ein Knackpunkt. Die laufen zuweilen aus dem Ruder, wenn die Heizungsanlagen veraltet sind. Der Mieterver-ein hatte beispielsweise schon Fälle auf dem Tisch, wo ein Kubikmeter warmes Wasser mit 33 Euro veranschlagt war. Mit anderen Worten: Fünf Euro für eine Badewanne voll. In einem solchen Fall konnte der Verein erreichen, dass der Schlüssel, nach dem die Kosten verteilt werden, verändert wird. Der Vermieter hatte 30 Prozent als Grundkosten und 70 Prozent nach dem Verbrauch abgerechnet. Wenn eine Anlage unwirtschaftlich ist, kann dieses Verhältnis aber auf 50 zu 50 verändert werden. Mieter mit einem hohen Verbrauch sparen dadurch, erklärt Catharina Möller-Federau.

Die Berater vom Mieterverein nehmen für ihre Mitglieder – wenn gewünscht – die Betriebskostenabrechnung unter die Lupe. Sie kontrollieren, was bezahlt werden muss und was möglicherweise zu teuer ist.

Fast alle Kosten seien gestiegen - beispielsweise auch für Gartenarbeit, Hausmeister und Hausreinigung, sagt Möller-Federau. Nicht immer lässt sich die Höhe der Steigerung mit der Einführung des Mindestlohns begründen. Zuweilen werden sehr hohe Kosten verlangt. So berechnete ein Vermieter in einem Fall, den die Berater auf den Tisch bekamen, 400 Euro für die Pflege eines 100 Quadratmeter großen Gartens. Angemessen waren nach Ansicht des Mietervereins hier 60 Euro.

Ein Vermieter müsse auf ein wirtschaftliches Maß achten. Er müsse nicht die billigste Firma nehmen, aber dürfe nicht auch einfach eine extrem teure verpflichten. Als einen Maßstab bei der Abwägung erklärt die Frau vom Mieterverein: Würde der Vermieter, wenn er selbst in dem Haus wohnt, auch bereit sein, diese Kosten zu tragen?

Nach einer Urlaubspause zwischen Weihnachten und Neujahr beginnt der Mieterverein in der kommenden Woche wieder mit den Beratungen: am Montag in Wittenberge, am Dienstag in Lübz und am Mittwoch in Parchim.



von Michael Beitien

erstellt am 31.Dez.2016

