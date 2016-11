Suckow : Freitag werden die Schlüssel übergeben

1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

Der 11.11. ist der Auftakt der närrischen Saison auch in Suckow beim SCC, auch in diesem Jahr wird dies mit der Proklamation des Prinzenpaares gefeiert. Auf Grund des Arbeitstages wird in Suckow der Auftakt nicht um 11.11 Uhr, sondern am Abend um 18.18 Uhr gefeiert werden. Bereits ab 18 Uhr wird am Gemeindezentrum auf dieses Fest, es ist die 34. Session des närrischen Volkes, eingestimmt.

Die erste Abendveranstaltung mit Ausschnitten aus der vergangenen Session gibt es bereits einen Tag später. Der traditionelle „Schlafmützenball“ ist nichts für müde Leute, denn im Dörpkraug in Suckow hat die Chefin Sybille Knoop mit ihrem Team sich gastronomisch bestens vorbereitet und die Karnevalisten sind ebenfalls gut gerüstet, ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Das diesjährige Motto lautet „Auf geht´s in den Orient, der SCC feiert bis der Teppich brennt“.

Wie Präsident Torsten Thiede informiert, sind für Sonnabend noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.







erstellt am 08.Nov.2016

