Neu Kaliss : Weihnachtszauber in Neu Kaliß

Eine festlich geschmückte Bühne in der Sporthalle, erwartungsfrohe Eltern und Großeltern in vorweihnachtlicher Stimmung - das war gestern der Rahmen für ein schönes Programm der Mädchen und Jungen der Viktor-Bausch-Grundschule in Neu Kaliß mit dem Titel „Weihnachtszauber“. Und die kleinen Akteure hatten sich auf diesen Tag gut vorbereitet. „Seit Mitte November haben wir mit den Schülern das Programm einstudiert. Unseren Schulchor gibt es ja erst seit November und da lagen nur fünf Proben bis zum heutigen Auftritt dazwischen“, berichtete Schulleiterin Corinna Dörge von den Vorbereitungen auf dieses schöne Event.

„Wir, das sind Betty und Leonie aus Klasse 4, werden euch heute durch das Programm begleiten“, sagten die beiden Mädchen, die dann souverän, wie es Schulleiterin Corinna Dörge einschätzte, die einzelnen Darbietungen ansagten und den kleinen Künstlern für ihren Auftritt dankten. Die Jüngsten der Schule, die Klasse 1, sangen zum Auftakt das Lied von der kleinen Meise, Lennard aus Klasse 2 erzählte in seinem Gedicht etwas über seine Wünsche - aus einer Zeit, in der weniger manchmal mehr war. Annelie aus der Klasse 3 übt schon seit längerem auf dem Akkordeon und bekam von den Anwesenden viel Applaus für die Interpretation des Weihnachtsklassikers „Jingle Bells“. „Das fleißige Üben hat sich gelohnt, der Applaus ist nur für dich. Vielen Dank für deinen Mut“, sagte Betty anerkennend. Lana aus der 2. Klasse erzählte von den Lichtlein, die wir im Advent anzünden.

Und die Tanzgruppe der Klasse 2 und 3 zeigte auf der Bühne, was die Kinder auf dem Bauernhof erlebten - in dem sie musikalisch in die Rolle von Hund, Kater, Schaf, Pferd und Stier schlüpften. Dafür gab es ebenso viel Beifall von den Eltern und Großeltern, die zudem mit Handys und Fotokameras das Geschehen auf der Bühne aufnahmen und bei den Auftritten ihrer Sprösslinge auch mitfieberten. Lisa und Emil aus der Klasse 3 stimmten die Gäste in der Halle mit einem weihnachtlichen Gedicht ein, bei dem aber vom Text beide irgendwie einiges verwechselt haben - sehr vergnüglich für die Anwesenden. Die Klasse 3 brachte dann das Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ zum Vortrag, Mika aus Klasse 2 erzählte vom Weihnachtsschnee, der Schulchor sang davon, dass es bald weihnachtet. Und mit „Sterntaler“ und „Der kleine Straßenkehrer“ wurde es dann märchenhaft. Zum Abschluss des Programms sang die Klasse 4 den Kanon „Frohe Weihnacht“. 50 Minuten voller Vorfreude auf Weihnachten, mit Liedern, Gedichten und Tänzen. „War unser Programm nicht zauberhaft“, fragten Betty und Leonie am Ende der Präsentation. Natürlich war es das - einfach weihnachtszauberhaft!

von Michael Seifert

erstellt am 10.Dez.2016 | 05:00 Uhr