Ludwigslust : Was gehört zum Anschlussbeitrag?

Müssen Grundstückseigentümer künftig auch Anschlussbeiträge für Schuppen oder Scheunen zahlen? Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Ludwigslust (ZkWAL) hat eine Entscheidung über die Änderung von zwei Beitragssatzungen vertagt.

Beiträge sind die finanziellen Anteile, die die Grundstückseigentümer für die Gesamtfinanzierung der erstmaligen Herstellung der öffentlichen Trinkwasser- und Schmutzwasseranlage leisten. Der Streit in der Verbandsversammlung entzündet sich an der Formulierung, wann eine Beitragspflicht für bebaute Grundstücke entsteht. „Wir haben Jahre lang die Formulierung in der Satzung gehabt, dass nur Grundstücke mit anzuschließenden Gebäuden beschieden werden. Das kann aber letztendlich zur Beitragsungerechtigkeit führen“, sagt Stefan Lange, Geschäftsführer des Verbandes, denn es gibt viele Grundstücke die neben einer Wohnbebauung auch mit anderen Gebäuden bebaut sind.

von Uwe Köhnke

erstellt am 18.Nov.2016 | 12:00 Uhr