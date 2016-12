Grabow : Vorgaben bei Holzernte erfüllt

1 von 1 Foto: Michael seifert 1 von 1

In Sekundenschnelle hat der Harvester die Kiefer abgesägt, entastet und auf Länge geschnitten. Die Effektivität der Maschine ist äußert hoch, deshalb kommt sie auch in der Forst zum Einsatz. „Wir schlagen 24 000 Festmeter im Jahr“, so Frank Mahler, im Forstamt Grabow für Holzvermarktung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Wir haben auch viele Pflegeflächen, die wir bewirtschaften müssen, das sind aus Sicht der Landesforst 110 Hektar. Zu 90 Prozent haben wir dort die Anforderungen für den Holzeinschlag in den Pflegeflächen erfüllt.“ Die Arbeiten in diesem Jahr sind mit dem Einsatz der Harvester im Revier Wabel abgeschlossen.

Die Vorgaben für den Holzeinschlag in 2016 sind nach Aussage von Forstamtsleiter Dr. Holger Voß erfüllt. „Wir schlagen im Rahmen der Nachhaltigkeit. Grundlage ist dabei das Forsteinrichtungswerk, jeder Waldbesitzer ab 100 Hektar handelt nach einem Konzept, mittelfristig auf zehn Jahre berechnet und Planungsgrundlage für den Holzeinschlag.“

In dieses Konzept werden die Waldbestände aufgenommen mit den Parametern Vorrat und Zuwachs, um zu ermitteln, wie viel Holz in zehn Jahren vorhanden ist. „Rund sechseinhalb Festmeter beträgt der jährliche Holzzuwachs auf einen Hektar bezogen. Von den Einschlagskapazitäten her nutzen wir rund zwei Drittel, das sind 4,4 Festmeter. “ Die Gesamtwaldfläche des Forstamtes Grabow liegt bei rund 6000 Hektar.

„Es darf nicht über den Zuwachs hinaus geschlagen werden, deshalb haben wir in Sachen Holzvorrat auch ein relativ hohes und qualitativ gutes Ergebnis“, erläutert der Forstamtsleiter. Zu 95 Prozent sind es Kiefernbestände, in denen Holz geschlagen wird. „Und zu 85 Prozent läuft das über den maschinellen Einschlag mit Harvestern aus dem Forstamt Jasnitz. Mit unseren eigenen Leuten übernehmen wir den Holzeinschlag beim Laubholz. Der manuelle Holzeinschlag mit der Motorkettensäge in Kiefernbeständen ist auch für die Lehrausbildung der künftigen Forstwirte wichtig“, fügt Frank Mahler hinzu.

„Früher gab es nur in den Wintermonaten Holzeinschlag. Aber inzwischen wird das ganze Jahr über Holz für die Industrie bereitgestellt, weil die Nachfrage halt groß ist“, so der Forstfachmann. Das geerntete Kiefernholz geht als Sägeholz nach Hagenow und Wismar, nach Heiligengrabe und Uelzen, wo es in der Möbelindustrie sowie in der Paletten- und Spanplattenfertigung Verwendung findet. „2016 war ein eher schwieriges Jahr auf dem Holzmarkt, die Preise sind im Vergleich zu den Vorjahren abgesackt. Im Schnitt waren das vier bis fünf Euro pro Festmeter weniger als sonst. Aber wir haben unsere Zielvorgaben erfüllt und sind mit den Erlösen im Großen und Ganzen zufrieden“, so der Forstamtsleiter.

von Michael Seifert

erstellt am 16.Dez.2016 | 21:00 Uhr

