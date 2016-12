Dadow : Von Nordmann bis Coloradotanne

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mitten im Wald sich seinen eigenen Weihnachtsbaum aussuchen und selbst schlagen - diese Gelegenheit bietet das Forstamt Grabow am kommenden Sonnabend, dem 17. Dezember, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. „Zur Plantage im Revier Dadow am Waldlehrpfad Beckentin kommt man auf der Straße in Richtung Lenzen. Über die neue A14-Trasse etwa einen Kilometer fahren, dann ist der Weihnachtsbaumverkauf ausgeschildert“, sagte Frank Mahler, im Forstamt für den Bereich Holzvermarktung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Hier in der Plantage haben wir Coloradotannen, Nordmann- und Küstentanne im Angebot. Alle Bäume sind aus eigenen Beständen, die nachgepflanzt wurden“, so der Forstfachmann. Das Alter der potenziellen Weihnachtsbäume liegt zwischen zwei und zehn Jahren. „Natürlich ist an diesem Tag auch für das leibliche Wohl gesorgt. Man kann sich am Lagerfeuer aufwärmen, einen Glühwein genießen und sich bei einer Wildbratwurst stärken.“ In erster Linie sind die Nordmanntannen der Renner, ergänzte Forstamtsleiter Dr. Holger Voß. „Und die Preise sind wie in den vergangenen Jahren so geblieben.“

Im Revier Dadow kann Revierförster Hans-Jürgen Schmidt schon seit gut zwanzig Jahren Besucher, zumeist aus der Region, zu dieser traditionellen Weihnachtsbaumaktion begrüßen. Und da sind auch viele Stammkunden dabei, die es sich nicht nehmen lassen, ihren Baum frisch zu schlagen. „Die Leute bringen eine kleine Handsäge mit, suchen sich ihr Exemplar aus, dann wird es abgesägt und eingenetzt. Und wer nicht selbst sägen kann, weil der Baum vielleicht zu groß ist, dem helfen wir mit der Motorkettensäge“, erklärt Frank Mahler. Die Auswahl ist recht groß, da ist sicher für jeden etwas dabei. „Auswählen können die Leute aus rund 1000 Bäumen“, so Frank Mahler. „Im vergangenen Jahr haben wir gut 400 Bäume verkauft.“ Für jene Kunden, die diese Offerte, sich im Wald selbst einen Baum zu schlagen, nicht annehmen können, besteht die Möglichkeit, sich am Schützenhaus in Grabow einen schönen Weihnachtsbaum zu besorgen. „Bis zum 23. Dezember sind wir dort von 10 bis 18 Uhr präsent, am Heiligabend können Spätentschlossene noch bis zum Mittag vorbeischauen und sich einen Festschmuck mit nach Hause nehmen“, sagt Forstamtsleiter Dr. Holger Voß.

