Malliss : Netzwerk in Biosphäre: Hunderter-Marke ist geknackt

Die Hunderter-Marke ist gebrochen. Mit den neuen Partnern im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe sind nun offiziell über 100 Anbieter, Dienstleister und Produzenten länderübergreifend Akteure in dem Netzwerk: „Wirtschaften im Einklang mit der Natur“. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren neuen Partnern nun auch ganz neue Aspekte mit hineinbekommen“, erzählt Anke Hollerbach, Dezernentin im Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, am Donnerstag in der Schwechower Obstbrennerei zur Auszeichnung der Netzwerkpartner.

In der Rubrik Landwirtschaft ist Daniela Schuhr aus Malliß mit ihrem „Danis Saftladen“ begrüßt worden. Und auch die Waldschule in Alt Jabel wird als neue Bildungseinrichtung ein weiterer Netzwerkpartner sein. Der Ludwigsluster Zebef e.V. bietet hier neben Klassenfahrten und Ferienzeiten mit einem Mehrgenerationenhaus vielfältige Bildungsangebote, Schülerfirmen, kulturelle Kurse und Veranstaltungen.

Das Zertifikat weist die Gäste und Besucher auf Betriebe aus neun Branchen hin, die sich seit 2011 zu einem Netzwerk unter dem Motto „Wirtschaften im Einklang mit der Natur“ zusammengeschlossen haben. Sie gehen zusammen mit der Biosphärenreservatsverwaltung als Träger den gemeinsamen Weg, die Region nachhaltig zu entwickeln. Dazu wurden branchentypische Qualitätskriterien und Kontrollsysteme entwickelt, um eine bestimmte Umwelt- und Produktqualität gewährleisten zu können. Die Partner engagieren sich für den Schutz und Erhalt der Flusslandschaft Elbe und sich dank regelmäßiger Schulungen kompetente Ansprechpartner in ihrer Heimatregion.

Mehr Infos zur Initiative gibt es unter Tel. 0338847 624849 oder im Internet unter www.flusslandschaft-elbe.de.











von Nadja Hoffmann

erstellt am 10.Dez.2016 | 06:58 Uhr

