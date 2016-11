Ludwigslust : Mit Puppe „Anne“ gleich geübt

1 von 1 Foto: Zierenner 1 von 1

Das heiß ersehnte Erste-Hilfe-Phantom „Anne“, wurde vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Ludwigslust, in Hagenow entgegengenommen. Das DRK nutzte direkt die Möglichkeit und probierte die Puppe an Ort und Stelle aus. Mit dabei waren natürlich auch jene, die dies erst ermöglicht haben. „Insgesamt waren 1600 Euro nötig, um diesen Mercedes unter den Phantomen zu bezahlen“, so Matthias Kühn vom DRK in Ludwigslust. Das benötigte Geld wurde von den regional ansässigen Firmen Dr. Oetker, Dockweiler und Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik an das DRK jedoch gern gespendet.

„Erste Hilfe und die damit notwendige Schulung sowie Ausbildung sind immens wichtig und letztendlich lebensrettend“, so Christian Behrens, Vorstand der Firma Dockweiler. „Anne“ soll speziell für die Fortbildung von Betriebsersthelfern, Sanitätshelfern sowie ehrenamtlichen Mitgliedern der Medical Task Force bereitstehen und durch ihre besonderen Funktionen, im Vergleich zu den älteren „Anne-Modellen“, zu einer gesteigerten Qualität der Ausbildung führen.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 27.Nov.2016 | 05:00 Uhr

