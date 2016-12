karenz : Mit 180 Pferden in den Einsatz

1 von 1 Foto: Uwe Köhnke 1 von 1

Die Sirene heult, ein Feuerwehrauto kommt um die Ecke und hält vor dem Gerätehaus in Karenz. Kein Feuer, sondern ein freudiger Anlass: Bürgermeister Klaus Elsner stellt das neue Fahrzeug in Dienst und übergibt es an die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Das kommt nicht so oft vor, und deshalb haben sich viele Einwohner und offizielle Gäste vor dem Haus versammelt.

„Nach langem Warten und endlosen Diskussionen ist endlich ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Es sind vorgezogene Weihnachten. Unsere Feuerwehr hat den Wunsch geäußert, ein neues Feuerwehrauto zu bekommen. Nun ist es soweit“, so der stellvertretende Bürgermeister Detlef Möller. Er bestätigt, dass dies für das Dorf ein gesellschaftliches Ereignis sei. Wir sind nur knapp 240 Einwohner. Bei uns gibt es drei Säulen: die Elterninitiative ,Kinderland‘ für die Kita, die Volkssolidarität und die Feuerwehr“, so Möller. Letztere bereits seit 1881. Deren Wehrführer Steffen Lüth und sein Stellvertreter Stefan Schneider führen aktuell 37 Kameraden und fünf Ehrenmitglieder. Das jüngste Mitglied ist Oliver Ketelhöhn, mindestens schon die dritte Generation der Familie in der Feuerwehr. „Wir als Gemeindevertretung sind stolz auf die Kameraden. Durch Einsatzwillen und Zielstrebigkeit haben sie sich das neue Auto redlich verdient. Herzlichen Dank an den Landkreis für die Förderung“, unterstreicht der stellvertretende Bürgermeister. Er lobt die Kameraden, die sich hervorragend in das Dorfleben einbringen: bei der Gehölzpflege, Veranstaltungen wie Osterfeuer, Weihnachtsbaumverbrennen oder Tag der deutschen Einheit. Das Amtserntefest im September war ein großer Erfolg. Und auch bei Reparaturarbeiten in der Bushaltestelle, auf dem Friedhof und anderem.

„Vor 15 Jahren sind wir noch mit Trecker und Hänger zum Ausscheid gefahren. 2014 schafften wir im Amt zum ersten Mal den ersten Platz, 2015 ebenfalls und 2016 machten wir das Triple vollzählig“, erinnert Wehrführer Steffen Lüth. Bei aller Freude war da auch immer ein bisschen Schatten. „Wir wussten nie, ob unser Fahrzeug anspringt, sei es beim Ausscheid, beim Einsatz oder während unseres Dienstes. Unser LF 8 feiert nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag. Wir mussten gemeinsam mit der Gemeindevertretung und dem Amt eine Lösung finden. Es war ein langer Weg durch den Behördendschungel, der auch einige Überzeugungsarbeit gekostet hat“, so der Wehrführer. Er dankt den Mitarbeitern des Amtes für die Unterstützung. „Drei Jahre sind ins Land gezogen, viele Stunden Arbeit, schlaflose Nächte, unzählige Gespräche liegen hinter uns“, so Steffen Lüth. „Ich glaube, niemand hätte vor fünf Jahren geglaubt, dass Karenz ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommt. Ihr habt begriffen, dass gute Ausbildung eine wesentliche Voraussetzung ist, ein solch teures Gerät auch sachgerecht einzusetzen“, sagt Heiko Dübel, ehemaliger Kreiswehrführer des Landkreises Ludwigslust, der das Projekt Fahrzeugbeschaffung begleitet hat. Das TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) sei eigentlich ein 6,3-Tonner. In Karenz sei es anders: ein 8,5-Tonner mit 1000 Litern Wasser im Bauch, so Dübel.

„Karenz ist die kleinste Gemeinde des Amtes Dömitz-Malliß. Dass ihr euch trotz der angespannten Haushaltslage entschieden habt, ein neues Feuerwehrfahrzeug anzuschaffen, davor kann man nur den Hut ziehen“, sagt Amtsvorsteher Burkhard Thees in Richtung Gemeindevertretung.

Der MAN wurde im Werk Steyr (Österreich) als Fahrgestell mit Kabine produziert und dann an die Firma Brandschutztechnik in Görlitz geliefert. „Wir haben in dieses Fahrzeug einen 4,8-Liter-Reihen-Sechs-Zylinder-Dieselmotor mit 180 PS eingebaut. Der erfüllt die Abgasnorm Euro 5“, so Rüdiger Fuhrmann von MAN Truck & Bus Deutschland, der aus Rostock angereist war.