Zierzow : Kirche Zierzow mit neuem Dach

1 von 1 Foto: M. Seifert 1 von 1

Auf dem Tisch in der gemütlichen Diele des Hauses von Bürgermeisterin Cornelia Wiedow in Kolbow liegt eine kleine Karte. Klappt man sie auf, erscheint die Zierzower Kirche als Modell - eine hübsche Idee, die die Förderinitiative zum Erhalt der Dorfkirche in Zierzow mit Pastorin Veronika Hansberg an der Spitze entwickelt hat und von einer Berliner Firma umgesetzt wurde. „Jeder, der für unser Vorhaben, die Sanierung der Dorfkirche, zehn Euro spendet, bekommt solch eine Karte“, erläuterte die Pastorin gestern in der Runde der Mitstreiter im Haus der Bürgermeisterin. Eingefunden hatten sich zu diesem Treffen die Kirchengemeinderatsmitglieder Charlotte Schmidt und Karola Müller sowie Reinhardt Mussar, Sprecher der Förderinitiative.



Gotteshaus aus 1572 zum Teil angehoben

Aktuell ist die Kirche eingerüstet, das Gotteshaus ist winterfest gemacht, erzählt Pastorin Hansberg. „Das Dach ist komplett neu eingedeckt, die alten Biberschwanz-Dachziegel werden dann für den Anbau der Kirche wiederverwendet.“ Im Mai begannen die ersten Arbeiten, im Juni erlebten die Zierzower eine spektakuläre Aktion, als die Kirche teilweise einen halben Meter angehoben werden musste. Die Kirche samt Kirchenschiff anzuheben war notwendig, um die Schwelle aus dem Schwitzwasserbereich herauszubekommen. Wagenheber kamen zum Einsatz, per Hydraulik wurde das denkmalgeschützte sakrale Bauwerk, das im Jahre 1572 errichtet wurde, in die Höhe gehoben. Eine Woche lang dauerte diese Aktion.

Im Laufe der Jahrhunderte war die Kirche abgesackt, die Schwellen standen im Grundwasser. Vor allem in der Mitte ist die Kirche eingesunken. Neue Schwellen sind eingeschoben, an der Südseite, wo sich der Anbau der Kirche befindet, ist ebenso eine Schwelle getauscht worden. Der Westgiebel wurde komplett erneuert, die frische Farbe der Ziegelsteine macht das für Außenstehende sichtbar.

Nach dem Frost werden dann die Arbeiten im Frühjahr 2017 weitergeführt. ‚Innen ist aber noch gar nichts gemacht worden“, lässt sich Charlotte Schmidt vernehmen. „Da muss der historische Anstrich erneuert werden, die Korrektur der Schwellen vorgenommen werden, die unterschiedlich hoch sind.“ Pastorin Veronika Hansberg ergänzt: „Die Trennwand in der Kirche haben wir schon herausnehmen lassen, die war auch nicht so schön und dadurch haben wir auch mehr Platz. Und den brauchen wir zu den Gottesdiensten zu Ostern und zu Weihnachten, wenn die Kirche voll besetzt ist.“ An der Westseite der Kirche, wo der Glockenturm steht, wird eine neue Tür eingebaut. „Die Maße dafür sind schon genommen“, so Veronika Hansberg.

Dieses anspruchsvolle Sanierungsvorhaben wird rund 300 000 Euro kosten, allein von der Kirchengemeinde sind durch Spenden, Sammlungen und Mitgliedsbeiträge rund 60 000 Euro zusammengekommen. „Bei unseren Sammlungen im Dorf im Sommer und im Herbst dieses Jahres haben wir die große Bereitschaft der Einwohner gespürt, uns in dieser Sache zu unterstützen. Das war wirklich sehr gut, alle waren bereitwillig und aufgeschlossen“, so Reinhardt Mussar. „Eine große Hilfe haben wir durch den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg erfahren, der 40 000 Euro beigesteuert hat. Aber auch andere, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, haben sehr geholfen. Eine große Summe kam auch von der Städtebausonderförderung in Höhe von rund 30 000 Euro“, ergänzt die Pastorin. Noch fehlen zwischen 30 000 und 40 000 Euro. „Aber ich bin optimistisch, dass wir die Gelder zusammenbekommen, ich werde noch weitere Stiftungen anschreiben. Einige Antworten stehen ja noch aus“, so Veronika Hansberg, die hofft, die Sanierung der Dorfkirche 2017 abschließen zu können.

von Michael Seifert

erstellt am 08.Dez.2016 | 21:00 Uhr