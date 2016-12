Schwerbehinderte startet beruflich durch : „Hier bin ich angekommen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Schulze 1 von 2

Trotz schwerer Krankheit wieder voll im Leben stehen und einer regelmäßigen Arbeit nachgehen - den Wunsch haben viele Betroffene. So auch Yvonne Kirchner aus Lübtheen. Die gelernte Krankenschwester hat Lymphdrüsenkrebs. Nach mehrmonatiger Therapie wollte sie wieder arbeiten und fand in dem Grabower Familienunternehmen Wiechmann einen Arbeitgeber, der sie trotz ihres Behinderungsgrades von 100 sofort einstellte.

Äußerlich ist Yvonne Kirchner ihre Behinderung nicht anzusehen. „Ich habe das Non-Hodgkin-Lymphom, besser bekannt als Lymphdrüsenkrebs. Die letzte Chemotherapie hatte ich im Mai, nun muss ich alle acht Wochen zur Immunisierung“, erklärt die gebürtige Thüringerin. Im Sommer diesen Jahres entschied die dreifache Mutter, wieder arbeiten zu wollen. „Mein Arzt war zwar anderer Meinung, aber ich habe mich durchgesetzt“, sagt Yvonne Kirchner.

Dass sie nun seit August unbefristet in Grabow beschäftigt ist, war reiner Zufall. „Ich habe einem Bekannten gesagt, dass ich dringend eine Prozessleitung einstellen möchte. Er erzählte mir von Frau Kirchner, wir trafen uns zu einem Gespräch und die Chemie stimmte sofort“, erzählt Carola Kirchner, Geschäftsführerin der Firma Kleinmontagen Wiechmann. „Wir sind aber nicht verwandt, das haben wir geprüft“, fügt Carola Kirchner schmunzelnd hinzu.

Das Grabower Unternehmen setzt Montageteile für die Automobilindustrie und die Medizintechnik zusammen. Neben Yvonne Kirchner sind hier noch sieben weitere Menschen mit Behinderungen angestellt. „Diese Mitarbeiter sind in allen Bereichen unseres Unternehmens beschäftigt und auch die Behinderungen sind unterschiedlich. Ich habe mit ihnen nicht mehr Probleme als mit anderen Arbeitnehmern“, erklärt die Geschäftsführerin.

Dass es für die meisten Unternehmen in Westmecklenburg nicht selbstverständlich ist, Menschen mit Behinderungen einzustellen, weiß Romana Voigt. Sie ist im Arbeitgeberservice für Rehabilitanden und Schwerbehinderte der Bundesagentur für Arbeit tätig. „Derzeit sind 1132 Schwerbehinderte in Westmecklenburg arbeitslos, dem gegenüber stehen 850 unbesetzte Pflichtarbeitsplätze. Doch leider gibt es immer noch viele Vorurteile gegenüber Schwerbehinderten.“ Trotz Förderung und Zuschüssen für die Arbeitgeber seitens der Arbeitsagentur.

In Grabow steht die Behinderung nicht im Weg. „Frau Kirchner ist dadurch kein anderer Mensch. Sie macht einen tollen Job und unterstützt mich sehr. Ich möchte sie nicht mehr missen“, sagt Carola Kirchner. Auch Yvonne Kirchner ist über ihren schnellen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt glücklich. „Ich arbeite sehr gerne hier und fühle mich aufgenommen wie in eine Familie.“

Auch Romana Voigt wünscht sich mehr Fälle wie in Grabow. „Hier ist die Integration gelungen. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Unternehmen Menschen mit Behinderungen einstellen werden.“

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 05.Dez.2016 | 21:00 Uhr