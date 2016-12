Ludwigslust : „Familienfüchse“ sind ihr Ding

1 von 1 Foto: Mick 1 von 1

Eine junge Frau kommt aus der Info des Zebef, schließt die Tür zur Lesestube auf. Hier sind wir mit ihr verabredet: Nele Assmann (18), die seit dem 2. September im Mehrgenerationenhaus am Alexandrinenplatz in Ludwigslust ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert. „Das hängt mit der Waldschule Alt Jabel und der Umweltbildung zusammen, für die ich mich interessiere“, so Nele, die nach dem Abitur nicht einfach nur rumsitzen wollte, bis sie mit dem Studium anfängt, sondern noch Erfahrungen in der Praxis sammeln wollte. „Für ein FÖJ habe ich mich beim Internationalen Bund (IB) in Schwerin beworben. Mir wurde das Zebef vorgeschlagen, dort wird eine Familienzeitung gemacht und das war genau mein Ding“, erzählt die junge Frau, die sich bei ihrer Entscheidung für das Zebef auch von ihrem künftigen Berufswunsch leiten ließ. „Ich möchte nach Abschluss meines FÖJ, das am 31. August 2017 endet, gern Journalistik studieren“, so ihre Vorstellung.

In den dreieinhalb Monaten als FÖJlerin hat sie die Angebote im Zebef kennengelernt, Constanze Nick, die das Ganze rund um die Umweltbildung betreut, steht Nele dabei zur Seite. Zu den jüngsten Aufgaben von Nele Assmann gehörte es, die für sie erste Ausgabe der „Familienfüchse“ mitzugestalten. „Das hat mit sehr viel Spaß gemacht“, sagte die 18-Jährige, die in Holthusen zu Hause ist und jeden Tag mit dem Zug nach Ludwigslust fährt. „In der Ausgabe der ,Familienfüchse‘, das Familienmagazin für den Landkreis Ludwigslust-Parchim, habe ich mich in der Art von Poetry Slam einmal selbst vorgestellt. Und dort auch ein Interview veröffentlicht, das ich mit meiner besten Freundin geführt habe, die über ihre Erfahrungen als Au pair in den USA sprach. Dann habe ich den neuen Veranstaltungsplan des Zebef erarbeitet, der im dreimonatigen Rhythmus erscheint. Und dann gibt es in dieser Ausgabe noch eine Bastelseite für Weihnachten mit Rezepten und Anleitungen zum Kerzengießen.“

Ansonsten ist ihre 40-Stunden-Woche im Zebef voll ausgefüllt und Nele bringt sich ihrer Neigung entsprechend mit ein: So gestaltet sie zum Beispiel Flyer, schreibt Artikel für offene Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit, die auch bei Facebook und auf der vereinseigenen Homepage erscheinen.

„Im Jugendklub bin ich sehr häufig anzutreffen. Derzeit bereiten wir die Weihnachtsfeier vor, die in der nächsten Woche stattfindet. Und dann läuft da unser FÖJ-Projekt, in dem es um einen Umweltwettbewerb zum Thema Schmetterlinge geht, das sich an die Grundschulen des Landkreises Ludwigslust-Parchim richtet.“ Bei dem Wettbewerb sollen die Kinder für diese Spezies sensibiliert werden, da die Schmetterlinge vom Aussterben bedroht sind und zu 50 Prozent auf der Roten Liste stehen. Die Kinder sind aufgefordert, sich kreativ mit dem Thema zu beschäftigen. „Die Palette reicht von Präsentationen im Unterricht, da können Filme, Vorträge, Gedichte vorgestellt werden, auch Zeichnungen und Basteleien können eingereicht werden. Die Anmeldefrist geht bis Mitte Februar, Einsendeschluss der Arbeiten ist der 20. April 2017. Eine Fachjury wird die Einsendungen bewerten, für die Besten werden Preise verlost, so für die Teilnahme am Erholungscamp in Alt Jabel. Und der Nabu MV lädt die Gewinner zu einer Schmetterlingsexkursion ein.“

von Michael Seifert

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr