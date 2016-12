A14 bei Grabow : Eldetal-Brücke wächst und wächst

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Der Autobahn-Brückenbau über das Eldetal bei Fresenbrügge geht in eine neue Phase: In dieser Woche haben die Bauarbeiter eine Überbaufahrbahnplatte für die Richtungsfahrbahn Wismar gegossen. Es ist der erste von insgesamt 24 Abschnitten, die in den nächsten Wochen Stück für Stück die noch frei liegenden blauen Stahlträger verschwinden lassen. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan“, sagt der Dresdner Jörg Feiler, der die Oberbauleitung nicht nur für die Brücke, sondern für den gesamten elf Kilometer langen Autobahnabschnitt übernommen hat. Der Diplomingenieur hat bereits den Bau der Warnowtalbrücke auf der A 20 und des Autobahnkreuzes A 19/ A 20 betreut.

Das letzte Stück der A 14 auf Mecklenburger Seite sei wegen des teils sehr feuchten torfigen Untergrundes eine „große Herausforderung“. Der Baugrund störe weniger den Brückenbau, weil das Bauwerk auf Burgpfählen steht. Schwieriger dagegen wird es beim Fahrbahnbau in der Nähe von Groß Warnow. Im Meynbachtal nahe der Landesgrenze sei der Untergrund so feucht, dass die Erde bis zu zwei Metern Tiefe komplett ausgetauscht werden musste, um die Standhaftigkeit zu sichern, so Jörg Feiler. Jeden Tag verbringt der Bauleiter auf der Großbaustelle zwischen Grabow und Groß Warnow. Die Überführungsbrücken für die Querverbindungen K 39, K 49 und L 08 sind gleich zu Baubeginn Mitte 2015 fertig gestellt worden. Jetzt werden Fahrbahn und Brücke parallel gebaut. Der Autobahndamm für die gesamte Strecke ist aufgeschüttet, zurzeit erfolge der frostsichere Oberbau, im Frühjahr werden dann die Betonarbeiten beginnen. Bis dahin sollten alle Überbaufahrbahnplatten auf der Eldetalbrücke liegen. Das 506 Meter lange Brückenbauwerk führt auf insgesamt 14 Stützachsen über die Müritz-Elde-Wasserstraße und die Alte Elde. Die längste Stützweite zwischen zwei Brückenpfeilern liegt bei knapp 80 Metern.

Noch mussten die Bauarbeiter keine wetterbedingten Zwangspausen einlegen. „Bei Schnee und Frost ruht der Bau“, sagt Feiler. „Wir arbeiten mit viel Wasser und Hydraulik. Da würde uns alles einfrieren.“ Feiler ist zuversichtlich, den Termin für die Freigabe Ende nächsten Jahres einhalten zu können. Der 101 Millionen Euro teure Autobahnabschnitt schließt die letzte Lücke der A 14 in Mecklenburg-Vorpommern. Dann gelangt man von Wismar nach Karstädt in Brandenburg über die Autobahn in nur 70 Minuten.









von Katharina Hennes

erstellt am 03.Dez.2016 | 05:00 Uhr

