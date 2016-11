Hagenow/Ludwigslust : Blitzeis in Region Ludwigslust - Häufige Stürze gemeldet

1 von 1 1 von 1

Die Rettungsleitstelle Westmecklenburg hat vor morgendlichem Blitzeis in der Region Ludwigslust/Hagenow im Südwesten Mecklenburgs gewarnt. Derzeit werden vermehrt Stürze von Fußgängern gemeldet, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Schwerin am Mittwoch sagte. Wegen der Glätte bräuchten die Retter aber auch länger zu Unfallstellen. Plötzlicher Frost hatte zum Überfrieren feuchter Gehwege und Straßen in Ludwigslust, Hagenow und Zarrentin geführt. Meteorologen weisen darauf hin, dass die Temperatur mit dem Aufklaren am Morgen sinken und zu Glätte führen kann. Die Polizei meldete bisher keine auffälligen Unfallzahlen in der Region.

30.Nov.2016 | 09:21 Uhr

